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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數2022年開局午後跌近150點　商湯逆市升三成、中藥股炒上　阿里巴巴跌近4%累市（不斷更新）

股市 14:30 2022/01/03

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恒生指數於2022年首個交易日紅盤高開百點，惟走勢反覆向下，半日倒跌收場。恒生指數半日跌144點，報23252點，成交411.9億元。恒生科技指數跌近1%，報5615點。商湯 （00020） 股價逆市再升逾27%創新高，成交2.2億元；恒大汽車 （00708） 升9%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%累市。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【財匯局徵費】財匯局交易徵費2022年1月1日起開始徵收　每1萬元交易收多少？

【港股前瞻】中金：港股價值今年將再度顯現　南向資金料率先流入

【港股2022】2022年港股會先高後低　還是年底才有大升浪？

即市走勢︰

【14：29】恒生指數午後曾跌最多204點，低見23193點，最新跌約150點，報23247點；科指跌0.6%，報5633點。

【14：21】中藥股續炒上，中國中藥 （00570） 午後升逾21%，破頂高見6.29元。

【13：46】中鋁國際 （02068） 升逾9%，高見2.62元。

【13：35】大市最新跌約100點，報23295點，跌101點；科指跌0.5%，報5640點。

【13：32】華潤醫藥 （03320） 升逾21%，高見4.34元。

【13：22】中遠海控 （01919） 股價逆市最新升7%，高見16.18元。

【13：16】電子煙概念股下跌，思摩爾 （06969） 跌逾4%；中國波頓 （03318） 跌逾4%；中煙  （06055） 跌0.1%。

【13：11】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至近12%，高見3.94元。

【13：07】阿里巴巴 （09988） 午後跌近4%，低見114.3元，成交13.6億元。

【13：03】港股午後初段跌近150點，恒生指數報23249點，跌148點；科指跌0.9%，報5617點。

【12：58】【港交所388】港交所料短期內公布衍生產品假期交易諮詢總結

【12：35】【新股IPO】德盈控股2250招股暫錄3126萬　未獲足額認購

【12：35】【新股IPO】金力永磁6680孖展暫錄1.5億　未獲足額認購

【12：00】恒生指數半日跌144點，報23252點，成交411.9億元。恒生科技指數跌近1%，報5615點。商湯 （00020） 股價逆市再升逾27%創新高，成交2.2億元；恒大汽車 （00708） 升9%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%累市。

【11：47】港股中午收市前跌約155點，報23242點；科指跌1%，報5612點。

【11：38】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至8%，高見3.84元，成交2.7億元。

【11：27】網上醫療股下跌，平安好醫生 （01833） 、阿里健康 （00241） 跌近6%；京東健康 （06618） 跌半成。

【11：14】商湯 （00020） 升幅擴大至三成，高見7.2元創新高。

【11：12】港股跌幅擴大至百點，恒指報23283點，跌114點；科指跌0.8%，報5623點。

【10：57】友邦 （01299） 逆市升逾1%，高見79.9元。

【10：51】融創 （01918） 最新跌近一成，低見10.58元。

【10：44】恒指最新跌約50點，報23345點；科指跌0.1%，報5662點。

【10：36】申洲國際 （02313） 跌幅擴大至一成，破底低見134.6元，成交3.2億元。

【10：30】中遠海控 （01919） 逆市升近5%，高見15.9元。

【10：25】電力股逆市造好，潤電 （00836） 升近3%；中國電力 （02380） 升0.4%；龍源電力 （00916） 升4%；華電國際 （01071） 升逾5%；華能國電 （00902） 升逾4%。

【10：23】恒大汽車 （00708） 轉升逾3%，高見3.73元；恒大物業 （06666） 跌逾2%，低見2.51元。

【10：20】長實 （01113） 逆市升0.6%，高見49.65元。

【李嘉誠增持】李嘉誠再獨資增持長實　月內第四輪、持股升至46.42%

【10：17】百心安 （02185） 逆市升逾16%，高見32元創上市新高。

【10：14】保利協鑫 （03800） 逆市升逾3%，高見2.95元。

【10：10】內房股下跌，中海外 （00688） 跌近1%；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾1%；雅居樂 （03383） 跌逾4%；融創 （01918） 跌逾6%；世茂 （00813） 跌近6%，破底低見4.74元。

【藍籌內房】碧桂園傳業務分區重組　大削約四成內地分區　

【內房危機】內房迎還債高峰期　房企1月須籌資多少才渡過難關？

【10：06】煤炭股逆市向上，兗煤 （01171） 升逾3%；神華 （01088） 升逾1%；中煤能源 （01898） 升逾4%。報道指印尼禁煤炭出口為期一個月。

【煤炭股】印尼1月停止煤炭出口　煤股上升、兗煤曾升逾7%

【10：05】藥明生物 （02269） 跌逾5%，低見87.15元。

【09：58】商湯 （00020） 開市後曾升兩成，高見6.6元創新高，最新升16%，報6.42元，成交7.5億元。

【09：57】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至3%，低見115.1元，拖累大市轉跌；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升0.4%。

【09：44】濠賭股靠穩，其中藍籌股銀娛 （00027） 升0.6%；金沙 （01928） 升0.3%。

【澳門賭收】澳門上月博彩收入升1.8%　2021年累彈43.7%、但仍較疫情前跌7成

【09：44】恒指最新轉跌10點。

【09：43】【新股IPO】商湯0020上市第三個交易日再飆逾一成　市值突破2000億

【09：41】大市開市後升幅收窄至不足50點，報23433點，升35點；科指升0.2%，報5678點。

【09：41】【周焯華好友】時代環球復牌抽升逾一成　鄭丁港悉售持股套現、持貨兩年賬面蝕逾6100萬

【09：37】中國中藥 （00570） 升逾9%，破頂高見5.68元。同仁堂國藥  （03613） 升逾1%； 同仁堂科技  （01666）  升半成，破頂高見8.92元；白雲山  （00874） 升逾3%；現代中藥集  （01643） 升近一成。

【中藥股】中藥和中醫醫療服務項目獲納入醫保

【09：35】恒大 （03333） 停牌，恒大汽車 （00708） 跌逾8%，低見3.17元；恒大物業 （06666） 跌逾1%，低見2.6元。

【09：33】小鵬汽車 （09868） 升逾6%，高見199元。理想汽車 （02015） 升逾2%，高見126.2元。

【內地電動車】小鵬、理想上月汽車交付量年增逾倍　一文看清內地造車新勢力2021交付數據

【09：21】恒生指數於2022年首個交易日紅盤高開，開報23510點，升112點。恒生科技指數升0.6%，報5704點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%；美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近0.7%；商湯 （00020） 續升近9%。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶上周再搬860億元大貨來港　去年累搬23%阿里股份　大戶加速沽貨？

【09：14】23476點，升25點或0.1%。

【09：14】【恒大危機】中國恒大開市前公布短暫停牌　此前傳出39建築遭勒令拆除

【08：43】恒指黑期升約37點，報23492點；道指期貨升145點，報36483點。

【08：28】申洲國際︰寧波市北侖區出現新冠疫情　部分生產基地將受短期停產影響

【07：45】港股ADR收報23337點，跌59點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.01元，較港收市價高0.11元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報454.53元，較港收市價低2.27元或0.5%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.77元，較港收市價低3.13元或2.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五於年結日偏軟，道指跌0.2%，收報36338點，納指跌0.6%，收報15644點，標指跌0.3%，收報4766點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】阿里巴巴再有大戶搬860億貨來港　恒大傳海南建築遭勒令拆除

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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