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【TSLA】Tesla第四季度交付近31萬部汽車創紀錄　全年總銷量增長87%

股市 07:47 2022/01/03

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【TSLA】Tesla第四季度交付近31萬部汽車創紀錄　全年總銷量增長87%

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）第四季度全球交付30.86萬部汽車，創Tesla紀錄，亦好過市場預期的26.3萬部，帶動Tesla全年總銷量按年增長87%至超過93.6萬部，相對Tesla 2020年不到50萬部的銷量。Tesla股價收報1056.78美元，2021年全年累升近50%，市值超過1萬億美元。

季度交付量向來是Tesla最受關注的指標之一，因相關數據為其財務業績的基礎，並被廣泛視為消費者對電動汽車整體需求的晴雨表。

Tesla並沒有地區銷售分項數據，但是美國及中國是其最大市場，而大部分銷售來自Model 3及Model Y。Tesla今年將擴大產能，在德州奧斯汀及德國柏林的兩間新工廠將投產。Tesla曾多次表示，預計未來幾年交付量每年增長50%。

不過，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前據報要求員工降低交貨成本，而再不像以往要求員工實現銷售目標，加快向客戶交付汽車。

【TSLA】Tesla馬斯克一改以往催工風格　據報轉要求員工降低交貨成本

【TSLA】Tesla 美國召回47.5萬輛汽車　涉車尾鏡頭或失靈、引擎蓋有問題

【美股焦點】Tesla上季交付24萬輛電動車破紀錄　按年大增73%

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla

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