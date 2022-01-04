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【TSLA】Tesla第四季度交付近31萬輛創紀錄　股價升逾13%

股市 07:34 2022/01/04

分享：

【TSLA】Tesla第四季度交付近31萬部汽車創紀錄　全年總銷量增長87%

特斯拉（Tesla，美︰TSLA）第四季度全球交付30.86萬輛汽車，創Tesla單季交付紀錄，也明顯優於市場預期的26.3萬輛。Tesla於2021年總銷量按年增長87%至逾93.6萬輛。Tesla股價造好，收報1199.78美元，大升143或13.5%。

Tesla去年底以1056.78美元收爐，2021年全年累升近50%，市值超過1萬億美元。

季度交付量向來是Tesla最受關注的指標之一，因相關數據為其財務業績的基礎，並被廣泛視為消費者對電動汽車整體需求的晴雨表。

Tesla並沒有地區銷售分項數據，但是美國及中國是其最大市場，而大部分銷售來自Model 3及Model Y。Tesla今年將擴大產能，在德州奧斯汀及德國柏林的兩間新工廠將投產。Tesla曾多次表示，預計未來幾年交付量每年增長50%。

不過，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前據報要求員工降低交貨成本，而再不像以往要求員工實現銷售目標，加快向客戶交付汽車。

【TSLA】Tesla馬斯克一改以往催工風格　據報轉要求員工降低交貨成本

【TSLA】Tesla 美國召回47.5萬輛汽車　涉車尾鏡頭或失靈、引擎蓋有問題

【美股焦點】Tesla上季交付24萬輛電動車破紀錄　按年大增73%

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla

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