【加密貨幣】Coinbase 2022年十大預測 傳統機構積極介入幣圈

新年伊始，眾多機構都會預測今年變化，趨吉避凶，做好準備。經過去年的加密貨幣狂潮，相信很多人希望了解今年幣圈趨勢，Coinbase（COIN）便對此作出十大預測。

1.以太坊擴展性將提高，L1公鏈將大幅成長。隨着加密貨幣及Web3.0再有多1億新用戶，對以太坊的擴展性的要求相信會持續增加。當中以太坊2.0及L2網絡發展，相信有助解決問題。其他L1公鏈如Solana、Avalanche等的應用日廣，未來應會用多鏈的世界。而且不少新生的L1公鏈，會專注於特別應用如遊戲或社交媒體。

2.L1-L2跨鏈橋之間的應用會顯著改善。加密貨幣行業會盡力改善L1公鏈之間，以及L1-L2跨鏈橋的速度及應用，今年應該會有不少有趣發展。

3.零知識（ZK）證明料更受關注。去年，ZkSync和Starknet等開始受到關注。L1公鏈因需求大增出現交通擠塞，ZK-rollup技術將更受注視。將看到全新、隱私為本的應用，包括私密應用程式，以及私隱為本的遊戲。這可能觸動監管機構的神經，因為認識你的客戶（Know Your Customer，KYC）及反洗黑錢政策，可能成為隱私為本網路的真正挑戰。

4.去中心化金融（DeFi）將受監管和鏈上KYC機制出現。DeFi平台將受監管、推出獨立KYC用戶交易池。去中心化身份（DID）及鏈上KYC認證機制，會成為DeFi銀包證明用戶身份的關鍵。亦有更多人接受ENS地址，新的跨鏈域名解決方案將會興起。

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5.機構投資者（II）在DeFi領域，將扮演更重要角色。II將介入DeFi發展。第一，與傳統金融產品相比，II會被高利率吸引。第二，通過 DeFi來提供服務能降低成本，這也為他們帶來新機會。然而，不少II機構仍然未下決心參與，除非能確保KYC問題，與知道真實身份的對手交易。因此監管DeFi和鏈 KYC驗證的發展，有助增強II對DeFi的信心。

6.DeFi保險崛起。 DeFi產業不斷成長，成為黑客目標。根據總部位於倫敦的區塊鏈研究機構Elliptic數據，2021年DeFi因各種漏洞，損失的金錢超過100億美元。為了保護用戶，2022 年將出現DeFi保險，保障用戶資金安全。

7.NFT社區將與Web2社交網路正面競爭。NFT將持續擴展，我們將會見看到「創作者代幣」或「粉絲代幣」進佔市場。NFT繼續進化，而成為用戶數位身分證，以及元宇宙的通行證。擁有不同NFT，將會成為用戶的身份認同，從而分化成不同的小社群中。用戶創造的元宇宙將成為社交網路的未來，並對廣告收益而驅動的中心化社交網路構成威脅。

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8.眾多品牌開始參與元宇宙和NFT。眾多著名品牌明白到，NFT是廣告和建立忠誠的工具。可口可樂（KO）、金寶湯（CPB）、Dolce & Gabbana與Charmin在2021年推出了NFT 。adidas最近與Bored Ape推出了元宇宙計劃。愈來愈多NFT的品牌行銷計畫將會出現，NFT與元宇宙將成為各大品牌「新Instagram」。正如Instagram初期，許多品牌開始推出 NFT，亦會看到更多名人加入，藉由NFT提升人氣。

9.Web2公司嘗試轉型成Web3。正如Facebook試圖將以Web3改革。其他大型Web2公司在2022年轉型去Web3和元宇宙。許多企業或會推出中心化、閉源版本的元宇宙。

10.DAO 2.0，重新定義就業。去中心化自治組織（DAO）將會日漸成熟，並走向主流。很多人會加入DAO，就業、工作的概念將會改變。包括：不會再收到正式的錄取通知；加密貨幣取代固定工資，或同時收取；同時參與多個DAO項目。

不過 DAO也有很多問題待解決，包括如何併購、工資管理和利益，組織變得愈來愈大，居中協調變得困難。從而大量的輔助工具出現，處理當中問題。

不少DAO會試著與Web2企業互動，這或會引起監管機構關注。

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