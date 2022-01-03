【開市9點半】阿里巴巴再有大戶搬860億貨來港　恒大傳海南建築遭勒令拆除

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2022年開局，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，內地政策環境變化對港股的影響正在改善，1月港股有望曙光再現，中港宣布「通關」將成額外催化劑。同一時間，美國加強對中概股監管下，阿里巴巴 （09988） 再被神秘大戶將3.34%或7.23億股，轉入阿里巴巴美股ADS託管行花旗，以將股份在港註冊，貨值近860億元，或有減持之嫌。

另外，恒大（03333）傳出旗下全資子公司收到罰單，指項目存在違反《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條之規定情形，下令中國恒大拆除，據估算，被要求拆除的樓價約值77.4億元人民幣

重點新聞：

1）【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶上周再搬860億元大貨來港 去年累搬23%阿里股份 大戶加速沽貨？

2）【名家論市】冠軍分析師張憶東：內地政策變化對港股影響可能在邊際改善 港股1月有望曙光再現

3）【恒大危機】恒大39建築突被勒令10日內拆除 涉價值77億人幣

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5）【國泰293】5機組人員染Omicron 國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職

6）【澳門賭收】澳門上月博彩收入升1.8% 2021年累彈43.7%、但仍較疫情前跌7成

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8）【電動車】蔚來李斌：蘋果造車對新能源汽車業屬正面 行業最快2024年進入最終決賽

9）【人幣定存】恒生加人民幣短存息1厘 7天年息享13厘

上周五港股ADR及美股收市情況：

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