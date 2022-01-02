▲ 【名家論市】冠軍分析師張憶東：內地政策變化對港股影響可能在邊際改善 港股1月有望曙光再現

港股上年表現未如理想，2022年1月開局，有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，內地政策環境變化對港股的影響可能在邊際改善，而海外因素對港股的負面影響亦不大，1月港股有望曙光再現，如果香港與內地超預期宣布「通關」，對港股而言將是錦上添花。

疫情衝擊下，海外經濟蒙上陰影。不過張憶東表示，海外因素對港股1月負面影響不大。即使變異病毒株Omicron未必能在1月份緩和，市場亦已計入這個因素，而且不排除治療新冠藥物進展超預期。另外，美國刺激經濟政策正逐步減少，預料美國長債利率在12月底快速上升的勢頭有望在1月份緩解。

展望港股1月行情，張憶東表示，內地政策環境變化對港股的影響可能在邊際改善，至少是「死豬不怕開水燙」，1月份中國加大穩增長政策力度，有望成為港股相關行業反彈的主線。1） 建築、建材為代表的傳統行業景氣改善，低估值的央企被價值重估；2）風、光、核、氫新能源、電網等新基建類股票高景氣持續，行情分化；3）內地券商受益於「衰退性寬鬆」下的資本市場活躍，相關港股的價值有望重估。

張憶東認為，1月份內房危機有望逐步迎來轉機，內房股和內銀股中的「不死鳥」有望築底甚至震盪反彈。隨著第1季為房地產債務到期高峰期，相關政策有望進一步改善，減輕地產違約風險衝擊。

中國相關產業政策監管對港股的衝擊有望緩和。張憶東指，1月份相比穩經濟而言，互聯網監管可能不是政府工作重點，2022年互聯網監管政策導向將從「防止資本無序擴張」轉向「在規範中發展」。加上，長外資對人民幣中長期升值預期升溫，增持中國資產的意願提升，有利於互聯網龍頭階段性築底反彈。

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