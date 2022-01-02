【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶上周再搬860億元大貨來港　去年累搬23%阿里股份　大戶加速沽貨？

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阿里巴巴 （09988） 2021年股價反覆向下，或刺激大戶加緊搬貨來港。根據中央結算系統持股紀錄（CCASS）最新顯示，再有神秘大戶上周二（12月28日）再將3.34%或7.23億股轉入阿里巴巴美股ADS託管行花旗，以阿里上周五（12月31日）收市價118.9元計，貨值近860億元。值得留意是，神秘大戶2021年五度搬倉來港，累計已轉入51.3億股或約23%阿里巴巴到花旗，以上周五收市價推算，貨值超過6000億元。
花旗CCASS 持倉一向為大戶動態風向標，每逢神秘大戶將大手阿里搬倉到花旗後，往往會慢慢轉出減持，期間阿里股價走勢轉弱。今次神秘大戶再將阿里大貨轉入花旗，花旗持倉由12.65%升至15.99%，持股34.68億股，以上周五收市價推算，花旗的阿里持倉貨值超過4120億元。
2021年捲起中概股風暴，阿里巴巴因二選一行為去年4月收到《反壟斷法》的184億人民幣天價罰單，加上內地當局提出共同富裕目標，同時聲言會依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長，內地大型科網股走勢疲軟。適逢阿里巴巴被推上風尖浪口，阿里股東去年五度搬貨來港，累將51.3億或23%轉入花旗，數目甚至超越當年香港第二上市時轉入花旗的股份數目。
阿里巴巴神秘大戶明顯加速搬貨來港。阿里巴巴2019年11月26日來港掛牌上市，除了上市首日阿里巴巴美股ADS託管行花旗被轉入41.1億股或19%外，當年大戶未見大手搬貨。大戶在2020年只曾一次將阿里巴巴持倉搬到香港，2020年11月3日，花旗持倉增加12.6億股或5.8%，持倉當日增至28.98億股或13.39%。
|日期
|轉入花旗的股份數目
|股份佔比
|當日收市價
|12月28日
|7.24億股
|3.34%
|113.5元
|9月17日
|6.71億股
|3.09%
|154.0元
|6月7日
|12.07億股
|5.57%
|212.0元
|6月1日
|5.17億股
|2.39%
|218.2元
|3月22日
|20.11億股
|9.27%
|231.2元
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記者：李哲毅