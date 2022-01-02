【內房危機】內房迎還債高峰期　房企1月須籌資多少才渡過難關？

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶上周再搬860億元大貨來港 去年累搬23%阿里股份 大戶加速沽貨？
內地房地產行業將於今年首季迎來還債高峰期，但隨多間房企違約、內地房地產政策仍偏緊，房企集資渠道緊張，部份再融資能力疲弱，市場擔心更多房企不能如期還款，加劇違約潮，同時，中央強調要先支付農民工工資，意味房企面對巨大的資金壓力。若1月要平安渡過，到底行業需要多少資金？
據彭博數據及行業分析師推算，內地房地產至少要籌集1,970億美元（約1.5萬億港元），才可償還將到期的債券、利息和信託產品，以及發放數以百萬計農民工延期支付的工資。
內地研究機構：百強房企去年整體銷售現負增長，是逾十年來首次，看【下一頁】
此前野村預期房企須向農民工支付約1.1萬億元人民幣的工資。據彭博數據顯示，1月約有60.4億及17億美元債本金及利息到期，境內債券則有372億元及66億人民幣本金及利息到期。信託產品方面，據數據追蹤機構Use Trust指，將有602億元人民幣到期。除此之外，房企還有商票及潛在債務要支付。
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