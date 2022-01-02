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【內房危機】內地研究機構：百強房企去年整體銷售現負增長　逾十年來首次

股市 22:24 2022/01/02

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內地研究機構克而瑞公佈2021年內地百強房企數據，顯示百強房企去年整體銷售額逾十年來首次出現負增長。

內地研究機構克而瑞公佈2021年內地百強房企數據，顯示百強房企去年整體銷售額逾十年來首次出現負增長，而且多間房企都出現排名大執位。

百強房企去年合計銷售額為8.88萬億元（人民幣，下同），按年倒退6%。內媒統計指，是2008年金融危機以來首次。在已公布銷售目標的房企中，整體達標率只有88%，遠低於之前5年的平均水平110%。在已披露年度業績目標的部分房企中，截至12月底，有逾八成房企未完成全年業績目標。

2020年銷售額冠於同業的中國恒大 （03333） ，銷售額從前年的6690億元，下滑至2021年的4184億元，跌幅為37.5%。恒大衰落下，碧桂園 （02007） 被動地成為全國去年銷售第一的房企（見下表）。

其餘房企方面，融創中國 （01918） 排名從第4跌到第5，世茂集團 （00813） 排名由第8跌到第11，新城發展 （1030） 由第10跌至第13。至於爆出危機的富力地產 （02777） 及佳兆業集團 （01638） ，前者排名從第18跌至第26位，後者從第24跌至第28位。

市佔率由民企流失至央企及國企

報告又發現，百強房企內部正在大洗牌，市佔率由民企流失至央企和地方國企開發商，例如保利發展排名從第5位升至第4位，華潤置地 （01109） 排名從第12位升至第8位。從拿地金額看，內房央企及國企去年總新增貨值為2.8萬億元左右，佔頭20大內地房企總貨值的比例，較2020年提升了19.3個百分點，至63%。反觀內房民企，新增拿地金額佔頭20大內地房企之比例，按年則減少37%。

表﹕去年十大內房企業全年銷售額

排名 房企 全年銷售額（人民幣）
1 碧桂園 （02007） 7588億元
2 萬科 （02202） 6203億元
3 融創中國 （01918） 5976億元
4 保利發展 5385億元
5 中國恒大 （03333） 4400億元
6 中海外 （00688） 3710億元
7 招商蛇口 3268億元
8 華潤置地 （01109） 3158億元
9 綠地控股 2903億元
10 龍湖集團 （00960） 2901億元

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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