【虛擬貨幣】高頻交易之父轉軚投資加密貨幣　盈透將提供交易

▲ 【虛擬貨幣】高頻交易之父近日轉軚投資加密貨幣：以防法定貨幣下地獄

盈透證券（Interactive Brokers）創始人兼董事長、有「高頻交易之父」之稱的Thomas Peterffy近期轉軚投資部分比特幣。Thomas Peterffy表示，會將個人財富的2%至3%用於投資加密貨幣，認為這是謹慎的做法，並笑指，以防法定貨幣進入地獄（just in case fiat currency goes to hell）。

身家達250億美元的Thomas Peterffy，2017年曾在《華爾街日報》上刊登了一整版廣告，認為比特幣期貨將危及資本市場穩定性，警告比特幣可以令小型經紀行破產，更可危及結算行。當時Thomas Peterffy表示，自己並沒有擁有比特幣，但對此感到極度好奇，「比特幣是種了不起的東西，可以反映人類有多愚蠢」。

另外，Thomas Peterffy表示，因客戶需求，從本月開始，旗下盈透證券將提供部分加密貨幣的交易。不過他同時警告，加密貨幣可能歸0，亦可能升至100萬美元，稱自己不知道。

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