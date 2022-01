【虛擬貨幣】高頻交易之父轉軚投資加密貨幣　盈透將提供交易

▲ 【虛擬貨幣】高頻交易之父近日轉軚投資加密貨幣:以防法定貨幣下地獄

盈透證券(Interactive Brokers)創始人兼董事長、有「高頻交易之父」之稱的Thomas Peterffy近期轉軚投資部分比特幣。Thomas Peterffy表示,會將個人財富的2%至3%用於投資加密貨幣,認為這是謹慎的做法,並笑指,以防法定貨幣進入地獄(just in case fiat currency goes to hell)。

身家達250億美元的Thomas Peterffy,2017年曾在《華爾街日報》上刊登了一整版廣告,認為比特幣期貨將危及資本市場穩定性,警告比特幣可以令小型經紀行破產,更可危及結算行。當時Thomas Peterffy表示,自己並沒有擁有比特幣,但對此感到極度好奇,「比特幣是種了不起的東西,可以反映人類有多愚蠢」。

另外,Thomas Peterffy表示,因客戶需求,從本月開始,旗下盈透證券將提供部分加密貨幣的交易。不過他同時警告,加密貨幣可能歸0,亦可能升至100萬美元,稱自己不知道。

