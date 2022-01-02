【美股一周前瞻】聚焦非農就業數據、失業率　周四公布FOMC會議紀要　專家薦四類股份

▲ 聚焦非農就業數據、失業率 周四公布FOMC會議紀要 專家薦四類股份

新一年美國率先出爐多項就業數據，包括非農就業人口變動及失業率。投資界相信，今年仍是股票市場的「好年」，只是美股未必能跑贏新興市場，部署上看好大型股，薦金融股及醫療保健股。

摩通：投資者倉位已很低，不具備大規模拋售條件，看【下一頁】

市場預期俗稱「小非農」美國ADP就業數據於12月的加幅減至36萬個，而美國勞工部公布的美國非農就業人口則料增加40萬，失業率相對也稍回落至4.1%。

美國聯儲局將於周四公布12月會議紀要，此前已宣布將加快收水至3月完結。投資界預期，在儲局完結買債及加息的情況下，股市將會更波動。

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar稱，市場焦點將會轉至不斷變化的貨幣政策格局，無法將儲局加息周期與股市分開，收緊政策對全世界都有影響，因各央行都會減少資產購買及上調利率。

富國銀行投資研究所資深全球股票策略師Sameer Samana則稱，今年將會聚焦美國大型股，看好科技、通訊服務、金融及工業股。不過，該行已下調材料及能源股的看法。

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