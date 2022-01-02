  • 18°C
香港時間 : 2022102日 (日) 21:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股一周前瞻】聚焦非農就業數據、失業率　周四公布FOMC會議紀要　專家薦四類股份

股市 21:42 2022/01/02

分享：

聚焦非農就業數據、失業率　周四公布FOMC會議紀要　專家薦四類股份

新一年美國率先出爐多項就業數據，包括非農就業人口變動及失業率。投資界相信，今年仍是股票市場的「好年」，只是美股未必能跑贏新興市場，部署上看好大型股，薦金融股及醫療保健股。

摩通：投資者倉位已很低，不具備大規模拋售條件，看【下一頁】

市場預期俗稱「小非農」美國ADP就業數據於12月的加幅減至36萬個，而美國勞工部公布的美國非農就業人口則料增加40萬，失業率相對也稍回落至4.1%。

美國聯儲局將於周四公布12月會議紀要，此前已宣布將加快收水至3月完結。投資界預期，在儲局完結買債及加息的情況下，股市將會更波動。

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar稱，市場焦點將會轉至不斷變化的貨幣政策格局，無法將儲局加息周期與股市分開，收緊政策對全世界都有影響，因各央行都會減少資產購買及上調利率。

富國銀行投資研究所資深全球股票策略師Sameer Samana則稱，今年將會聚焦美國大型股，看好科技、通訊服務、金融及工業股。不過，該行已下調材料及能源股的看法。

相關文章：【美股一周前瞻】聖誕節假期周五休市　料11月核心PCE按年升4.5%　分析：或難現「聖誕升浪」

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

 

美國 股票 美股 失業率

下一篇文章

【全球資產】股市跑輸其他資產類別　去年頭幾大表現最勁資產係乜？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款