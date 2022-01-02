【全球資產】股市跑輸其他資產類別　去年頭幾大表現最勁資產係乜？

▲ 華泰證券統計2021年全球升幅最大資產類別，發現去年頭5大升幅最勁資產中，只有一項是股票，其餘均是商品或加密貨幣。

華泰證券統計2021年全球升幅最大資產類別，發現去年頭5大升幅最勁資產中，只有一項是股票，其餘均是商品或加密貨幣。

去年頭5大升幅資產，依次分別為比特幣、布蘭特期油、紐約商品期貨交易所（NYMEX）天然氣、鋁及越南股票，5項資產全年累計漲幅介乎35%至63%（見下表）。至於躋身升幅榜第6至10位的資產，分別是全球REITS、美股、歐元區股票、中國可轉換債務及農產品。

根據華泰證券資料，美股是去年表現第7佳的資產，內地可轉股債券及創業板指數，去年回報排名分別是第9及第13位。

另外，富達亦有統計截至去年11月止，各大資產類別去年表現。根據富達數據，去年首11個月表現最佳資產類別，依次為商品、企業債及政府債，全年首11個月升幅分別為27.3%、26.9%及23.5%。緊接上述三類資產之後表現最佳的資產，分別是高息債及日股，前者期內升18.2%，後者期內進帳13.1%。

表﹕2021年表現最佳資產類別

資產類別 全年升幅（%） 比特幣 63 布蘭特期油 53 NYMEX天然氣 43 鋁 42 越南股票 35

資料來源﹕華泰證券

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】