荷里活女星坦言不減肥節食 更鼓勵粉絲唔好戒酒

全球眾多民眾慶祝新年大飲大食狂歡，相信亦有不少人新一年目標便是節食減肥。扮演DC漫畫電影角色「小丑女」的澳洲女演員Margot Robbie則認為，辛勞一日完結後，會盡情想吃喜歡的東西，強調自己不會節食。

英國望放寬移民限制 吸引印度人才 【下一頁】

外國興起戒酒運動Dry January，亦是為鼓勵民眾避免酗酒。在電影《自殺特攻隊》（The Suicide Squad）中飾演性感小丑女的Margot Robbie表示，新年目標通常會使大家有種錯覺，如果不減肥、不食有機食品、每天早上不去健身房就會失敗。

▲ 在電影《自殺特攻隊》（The Suicide Squad）中飾演性感小丑女的Margot Robbie表示自己不會戒酒及節食

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家 【下一頁】

現年31歲、擁有健康身形的Robbie續稱，自己不會戒酒或戒吃高脂肪食物，因為疫情之下世事無常，生命很寶貴，絕對不能限制自己享受小樂趣。因此她在結束辛苦工作的一天後，會喝一杯美味的啤酒，同時亦鼓勵粉絲，即管來一杯冰鎮啤酒和美味薄餅。

Robbie於2016年與英國製片人Tom Ackerley結婚，至今已結婚將近6年。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明