▲ 【MSFT】微軟商務電郵Exchange再現千年蟲陷死機 日期Bug拖冧部分電郵系統伺服器

踏入2022年，世界各地電子月曆正式更改為「01.01.2022」，但微軟（美：MSFT）商務企業電子郵件服務 Exchange 卻因2022年到來日期產生另類「千年蟲Bug」，部分伺服器停止處理電子郵件，微軟表示，其工程師一直在全天候工作進行修復，不需要客戶調整本地伺服器，但微軟警告說他們發現需要幾天的時間來部署及處理。

有網民稱這漏洞為「Y2K22」（Year 2022 Problem），以對應類似2000年的千年蟲問題「Y2K」（Year 2000 Problem）。

有外電指，今次「千年蟲Bug」似乎在於微軟為其掃描惡意軟件引擎的更新版本命名方式有關。微軟將年、月和日 （220101） 放在另一個四位數字 （0001） 的前面，以便檢查哪個更新為最新版本，不過微軟存儲這個數字是利用31位二進制，意味可以顯示的最高數字是2 的31次方，即是「2,147,483,648」 ，但假如更新被命名為「2,201,010,001」，將超過可以用 31位二進制可顯示的最大值。

報道指，由於惡意郵件掃描系統無法運作，企業所寄出數以千計、萬計的新年電郵堆積在系統，無法寄出，有機會逼爆伺服器的存儲空間，甚至死機，拖累業務營運。目前唯一的解決方法是關閉電子郵件反惡意軟件掃描功能，但或會令企業客戶收到更多垃圾郵件。

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編輯：李哲毅