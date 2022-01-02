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【元旦市道】市民兩日花過千元　帶旺零售商生意升5成

商業 20:01 2022/01/02

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有零售商表示，這幾天街上人流多，而且丁財兩旺，生意額亦按年升超過一半以上。（陳國峰攝）

剛過去的周末踏入2022年，市面彌漫新年氣氛。有港人表示於周末與友人前往香港迪士尼樂園，消費逾1500元。有零售商反映，新年周末生意比去年大幅改善，生意額增近5成。

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受訪港人林小姐透露，周末與朋友到了香港迪士尼樂園，連同其他消費，合共花了逾1500元。潘小姐與劉小姐亦在假日結伴購物、消遣，兩人合共消費約3000元。不過，亦有受訪者表示，假日主要在家中度過，未有特別增加消費。

售賣玩具模型車的「微影」董事吳凱俊表示，去年由於疫情嚴峻，整個2020年尾聖誕至2021年的元旦檔期亦恍如「消失」。今年情況相對有好轉，令剛過去周末的生意比去年大幅改善。他續指，這幾天街上人流多，而且丁財兩旺，生意額亦按年升超過一半以上；平均消費則較去年多3成。

另一間售賣生活精品零售商「妹豬日常」亦指，由於品牌聚焦本地消費，現時港人消費力全集中在香港，且8成貨品是日本貨品，故新年假日特別對生意有幫助。該品牌創辦人唐嘉文稱：「留意到近期市面非常熱鬧，旺了很多，相信人流已恢復得八八九九。」同時，港人的消費意欲亦超過疫情前的7至8成水平。他估計，新年周末的生意額將較去年初上升50%，人均消費300至500元不等。

「妹豬日常」亦指，由於品牌聚焦本地消費，人均消費逾300至500元左右。（受訪者提供圖片）

服裝亦是受惠於新年的零售類別，時裝品牌Moiselle主席及行政總裁陳欽杰亦指，雖然尚未有訪港旅客，但今年元旦的零售生意比去年大幅改善，生意額及人流亦同步上揚25%。他認為，港人在節日期間捨得消費，特別在食肆方面「愈貴愈滿」；該店的平均消費金額達6000元。

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記者：葉泳珊

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