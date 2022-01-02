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英教育部建議中學生戴口罩上課 避免停面授

環球社會熱點 19:17 2022/01/02

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英國新冠肺炎疫情持續嚴峻，民眾將於聖誕節假期後復工復課。為避免學校停擺，英國教育部建議所有英格蘭中學生返回學校上課時要戴口罩，維持至本月26日為止。工黨呼籲政府應竭力維持學校面授課程，因眾多學生已錯過許多學習時間。

約翰遜勒令內閣制應急計劃 防爆疫人手荒 【下一頁】

英國希望在新冠疫情下維持學校如常開放，教育部為學校及學院提供指引，建議中學生在校上課時應戴口罩，直至本月26日「Plan B」防疫計劃結束時再進行檢討。指引稱要「最多時間內讓更多兒童佩戴口罩上課」（maximise the number of children in school" for the "maximum amount of time），

教育部部長查學禮（Nadhim Zahawi）亦宣布將向學校、大學及學前機構額外提供7,000部空氣淨化裝置，竭力避免學校停課。全國班主任協會（NAHT）負責人懷特曼（Paul Whiteman）對此表示歡迎，儘管變種病毒導致染疫率上升，但會盡一切確保面授課程如常進行，強調孩子最好的學校環境是學校。

懷特曼稱，早已鼓勵中學及大學生在公共空間及走廊戴口罩；另有部分中學亦已致函家長建議在教室戴口罩，阻止學校停擺。

英媒回顧接種計劃 逾8成打兩針 【下一頁】

此外，政府要求所有公立學校於本周開課前要為學生進行現場檢測，但當地嚴重缺乏PCR檢測工具，使反對派質疑當局抗疫能力。工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）批評政府在去年11月發現Omicron變種時，未及時增加檢測供應是「不可原諒」。

施紀賢指，以往兒童在學校感染病毒後，回家後會傳染給其家人，而隨著脆弱群體確診個案增加，政府應優先考慮為特定民眾檢測，直至供應回復正常為止。施紀賢稱，工黨首要任務是確保學習、保護弱勢群體及維持緊急服務和基礎設施，強調學校必須保持開放，因孩子已錯過太多學習時間。

教育部發言人則指出，學校會優先獲發檢測工具，取得渠道亦與普通民眾不同，現時多數校方已取新學期所需的檢測工具。

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責任編輯：郭麗明

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