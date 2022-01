英教育部建議中學生戴口罩上課 避免停面授

英國新冠肺炎疫情持續嚴峻,民眾將於聖誕節假期後復工復課。為避免學校停擺,英國教育部建議所有英格蘭中學生返回學校上課時要戴口罩,維持至本月26日為止。工黨呼籲政府應竭力維持學校面授課程,因眾多學生已錯過許多學習時間。

英國希望在新冠疫情下維持學校如常開放,教育部為學校及學院提供指引,建議中學生在校上課時應戴口罩,直至本月26日「Plan B」防疫計劃結束時再進行檢討。指引稱要「最多時間內讓更多兒童佩戴口罩上課」(maximise the number of children in school" for the "maximum amount of time),

教育部部長查學禮(Nadhim Zahawi)亦宣布將向學校、大學及學前機構額外提供7,000部空氣淨化裝置,竭力避免學校停課。全國班主任協會(NAHT)負責人懷特曼(Paul Whiteman)對此表示歡迎,儘管變種病毒導致染疫率上升,但會盡一切確保面授課程如常進行,強調孩子最好的學校環境是學校。

懷特曼稱,早已鼓勵中學及大學生在公共空間及走廊戴口罩;另有部分中學亦已致函家長建議在教室戴口罩,阻止學校停擺。

此外,政府要求所有公立學校於本周開課前要為學生進行現場檢測,但當地嚴重缺乏PCR檢測工具,使反對派質疑當局抗疫能力。工黨領袖施紀賢(Keir Starmer)批評政府在去年11月發現Omicron變種時,未及時增加檢測供應是「不可原諒」。

施紀賢指,以往兒童在學校感染病毒後,回家後會傳染給其家人,而隨著脆弱群體確診個案增加,政府應優先考慮為特定民眾檢測,直至供應回復正常為止。施紀賢稱,工黨首要任務是確保學習、保護弱勢群體及維持緊急服務和基礎設施,強調學校必須保持開放,因孩子已錯過太多學習時間。

教育部發言人則指出,學校會優先獲發檢測工具,取得渠道亦與普通民眾不同,現時多數校方已取新學期所需的檢測工具。

