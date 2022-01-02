【新冠疫苗】英媒回顧接種計劃 英國逾8成打兩針

英國於2020年12月開始為民眾接種新冠肺炎疫苗，至上月已屆1年，英國有媒體回望過去一年的接種計劃，全年共接種約1.32億劑疫苗，為英國史上最大型接種計劃，同時已打兩劑人士亦多逾80%。

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英國天空電視台報稱，英國於2021年間接種約1.32億劑疫苗，現時超過90%民眾已打首劑，約82.4人更是兩針打齊。由於Omicron變種在年底出現，加快英國第3針進度，上月最後一周逾160萬人接種，總體第3針人數約3,400萬人，於12月18日更以約83萬劑創單日最高紀錄。

首相約翰遜原定本月底前，讓所有合資格成年人打第3針，但因Omicron變種威脅，早前提前至上月底，因此推出不少措施配合，包括出動軍方人員協助及取消大多數人接種後的15分鐘觀察時間。

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衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，歷史上的疫苗接種計劃讓英國有力應對新冠疫情的挑戰。他極力表揚國民保健服務（NHS）的員工，盛讚他們的努力讓英國一年內接種1.32億劑疫苗。賈偉德亦再次呼籲民眾接種疫苗，強調疫苗是對付Omicron變種的最佳保護。

疫苗及公共健康政務次官思羅烏普（Maggie Throup）則對英國的接種計劃深表自豪，指計劃保障數千萬人的性命。

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責任編輯：吳漢培