【藍籌內房】碧桂園傳業務分區重組　大削約四成內地分區　

▲ 傳碧桂園進行新一輪業務分區重組，將內地業務區域大削近四成，由原有的106個合併為65個。

內媒引述消息，指碧桂園 （02007） 內部發文，宣佈集團進行新一輪業務分區重組，將內地業務區域大削近四成，由原有的106個合併為65個，藉此提升效率。

報導指出，碧桂園對內地業務區域採取汰弱留強方式，只保留一些市場效能較高的區域，讓強區合併其周邊區域，例如將冀北併入北京、冀東併入天津。今次調整亦會涉及成立一些新的區域公司，至於上海等經濟發達地區的區域則未有調整。另外，為配合上述區域調整，集團人手亦會有所變動。

去年曾進行類似區域合併

今次已非碧桂園首次進行類似業務區域調整，報導稱碧桂園去年初已曾進行過一次類似的大規模區域合併，將接近70個區域壓縮為55個，但隨著疫情後一輪三四線內房市場爆發，碧桂園去年又將區域拆分至逾100個。換言之，今次的業務區域合併只是回歸去年初的路線，藉此提升效率。事實上，在2016至2018年間，碧桂園亦曾進行業務區域分拆，高峰期時亦曾劃分出100多個區域，以適應當時四、五線內房市場的爆發。

根據中國指數研究院數據，碧桂園、萬科 （02202） 、融創 （01918） 去年內房銷售額是行內三甲。 碧桂園去年錄7588.2億元（人民幣，下同）銷售額，而萬科及融創則分別創下6203億元和5976億元的銷售額。雖然碧桂園連續兩年蟬聯全年銷售額冠軍，惟集團去年銷售額按年仍倒退3.8%。按銷售面積計， 碧桂園亦是去年內房之首，去年全面銷售面積達8284萬平方米。

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