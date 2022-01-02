▲ 【電動車】蔚來李斌：蘋果造車對新能源汽車業屬正面 行業最快2024年進入最終決賽

內地造車新勢力之一蔚來汽車（美：NIO）創始人、董事長、CEO李斌接受內媒訪問時被問及對美國科企巨頭蘋果（美：APPL）推出電動車的看法，李斌表示，蘋果已經準備很長時間，目前部分產業鏈公司也已開始根據蘋果的要求運作起來，「我覺得（蘋果造車）是一件正面的事情，對這個行業本身來說，大家有更多的產品可以選擇，單從競爭的角度來講肯定是更加的激烈。」

對於2022年新能源汽車行業的競爭預測，李斌提到，華為、小米 （01810） 、蘋果，在汽車領域的計劃越來越清晰，從2022年起各企業均在埋頭乾活，所以認為這個行業最終真正的決賽，還是差不多在2024年、2025年。

李斌早前發表「多懷舊才會買油車」言論惹起諸多爭議，李斌解話指，自己原意是近兩年電動汽車產品越來越豐富，不同價格段都有很好的產品。另外基礎設施也建得越來越多，今天買電動車跟前幾年相比確實可以擔心的地方越來越少了。李斌又指，的確可能因為就只看那一段顯得有點嚇人，但自己希望大家買車的時候考慮一下電動汽車，總體上來講，現在買電動汽車的理由越來越多了。

問到造車新勢力的價位段愈趨相近，李斌認為，各公司在細分市場還是有較大的區別，針對的目標用戶群也有些不同，汽車行業不是一個贏者通吃的行業，覺得現在真正的挑戰，還是要說服傳統的汽油車用戶怎樣去考慮電動車是企業們共同的目標，中國將近3億輛車，電動車2% -3%的比例還是非常少。

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編輯：李哲毅