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【恒大危機】恒大39建築突被勒令10日內拆除　涉價值77億人幣

股市 18:24 2022/01/02

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【恒大危機】恒大39棟建築被勒令10日內拆除 涉違法取規劃許可證已被撤銷

近期奮力「保交樓」的中國恒大 （03333） 有傳面臨拆樓危機。網上流傳一張海南省儋州市的行政處罰單，指中國恒大旗下位於儋州市海花島共39座樓被儋州市執法部門確定為違法建築，該項目涉嫌因違法取得的規劃許可證已被撤銷，被要求10日內自行拆除，以通告發出日為30日計，意味中國恒大須於9日（日）前拆除該棟建築，否則執法部門將依法組織拆除。

恒大：全國項目復工率達92%　強調復工復產保交樓，可看【下一頁】

網上流傳中國恒大違法建築處罰單

    點擊圖片放大

 

據內媒《極目新聞》報道，儋州市城市管理局工作人員已回復該報稱，發過該文件，下一步會按照法律程序辦理。

罰單中上款人為儋州信恒旅遊開發，屬中國恒大童世界旗下全資子公司，罰單稱，該樓宇總建築面積43.5萬平方米，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目存在違反《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條之規定情形，下令中國恒大拆除，據北京鏈家房地產經紀資料顯示，海花島樓價約每平方米1.8萬元人民幣，以今次樓宇面積計，被要求拆除的樓價約值77.4億元人民幣。

事實上，海花島違法違規事件已醞釀幾年。2019年海南省政府認為中國恒大海花島存在違法違規行為，涉及用海範圍內違法違規建設項目應停止建設，並於2020年責令39座海花島住宅建築整改，2020年5月收回39座住宅建築預售許可證，要求項目全面停售，並吊銷39座住宅建築預售許可證，今次應為當局最後通牒。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 中國恒大（03333）

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