【恒大危機】恒大39座建築突被勒令10日內拆除、涉價值77億人幣　業主信：正按決定書指示積極溝通

▲ 【恒大危機】恒大39棟建築被勒令10日內拆除 涉違法取規劃許可證已被撤銷

近期奮力「保交樓」的中國恒大 （03333） 有傳面臨拆樓危機。網上流傳一張海南省儋州市的行政處罰單，指中國恒大旗下位於儋州市海花島共39座樓被儋州市執法部門確定為違法建築，該項目涉嫌因違法取得的規劃許可證已被撤銷，被要求10日內自行拆除，以通告發出日為30日計，意味中國恒大須於9日（日）前拆除該棟建築，否則執法部門將依法組織拆除。

據內媒報道，儋州市城市人員已回復確認發過該文件，下一步會按照法律程序辦理，至於是否會在10日內對違規建築執行拆除，還得看恒大方面的反應，目前暫不好判斷。「如果恒大申請行政復議的話，可能還有一段時間的流程要走」。

業主信：僅針對2號島的39棟樓

內媒指，恒大童世界集團向海花島業主發信指，12月30日海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政決定書，僅針對2號島的2-14-1地塊39棟樓，不涉及海花島其他地塊，也就是不涉及60567戶已收樓業主及628戶未收樓業主的地塊和樓宇。公司指，將按照決定書的指引，積極溝通、調查處理。

網上流傳中國恒大違法建築處罰單

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罰單中上款人為儋州信恒旅遊開發，屬中國恒大童世界旗下全資子公司，罰單稱，該樓宇總建築面積43.5萬平方米，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目存在違反《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條之規定情形，下令中國恒大拆除，據北京鏈家房地產經紀資料顯示，海花島樓價約每平方米1.8萬元人民幣，以今次樓宇面積計，被要求拆除的樓價約值77.4億元人民幣。

事實上，海花島違法違規事件已醞釀幾年。2019年海南省政府認為中國恒大海花島存在違法違規行為，涉及用海範圍內違法違規建設項目應停止建設，並於2020年責令39座海花島住宅建築整改，2020年5月收回39座住宅建築預售許可證，要求項目全面停售，並吊銷39座住宅建築預售許可證，今次應為當局最後通牒。

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