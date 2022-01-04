【恒大危機】恒大復牌升一成後急回、確認海花島39建築遭勒令拆除　恒大理財產品苦主再上街（圖集）

▲ 【恒大危機】恒大39棟建築被勒令10日內拆除 涉違法取規劃許可證已被撤銷

周一開市前停牌的中國恒大 （03333） 中午發通告，稱去年12月30日收到儋州市綜合行政執法局下發的海花島39棟建築《行政處罰（限期拆除）決定書》。恒大表示，該決定書僅針對位於2號島的2-14-1地塊39棟樓，不涉及海花島其它地塊，說法與早前海花島業主引用的恒大信件相似。恒大最新表示，將按照決定書的指引「積極溝通、妥善處理」。

恒大今日下午1時復牌，恒大最多升約一成，高見1.75元，最新升3%至1.63元，成交2.7億元。

另外，外電報道，今日再有約100名恒大理財產品苦主在恒大廣州辦公大樓外示威，喊道「恒大還錢」。恒大上周五宣布，向到期理財產品持有人每月繳還8000元人民幣本金，與原先表示可在到期當月繳還10%本金，有所出入，引發部分持有人失望。

報道引述有在現場的恒大理財產品持有人稱，持有逾100萬元人民幣的恒大產品，擔心在經濟大環境不好之際，其持有的恒大理財產品會血本無歸。

據現場圖片，廣州恒大中心外設有警察圍欄，並有數十名公安人員把守。

圖看恒大廣州中心示威、海南海花島爭議

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恒大去年物業合約銷售跌近4成

恒大在復牌通告同時公佈去年全年銷售數據，集團去年物業實現合約銷售金額人民幣4430.2億元人民幣，按年跌38.7%，合約銷售面積5426.5萬平方米，按年跌。

集團又稱，就目前的流動性狀況，將繼續積極與債權人保持溝通，努力化解風險，維護各方合法權益。

海南12月30日通告 恒大海花島建築違規

日前網上流傳一張海南省儋州市的行政處罰單，指中國恒大旗下位於儋州市海花島共39座樓被儋州市執法部門確定為違法建築，該項目涉嫌因違法取得的規劃許可證已被撤銷，被要求10日內自行拆除，以通告發出日為30日計，意味中國恒大須於9日（日）前拆除該棟建築，否則執法部門將依法組織拆除。

據內媒報道，儋州市城市人員已回復確認發過該文件，下一步會按照法律程序辦理，至於是否會在10日內對違規建築執行拆除，還得看恒大方面的反應，目前暫不好判斷，「如果恒大申請行政復議的話，可能還有一段時間的流程要走」。

恒大海花島業主信：僅針對2號島的39棟樓

內媒指，恒大童世界集團向海花島業主發信指，12月30日海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政決定書，僅針對2號島的2-14-1地塊39棟樓，不涉及海花島其他地塊，也就是不涉及60567戶已收樓業主及628戶未收樓業主的地塊和樓宇。公司指，將按照決定書的指引，積極溝通、調查處理。

罰單中上款人為儋州信恒旅遊開發，屬中國恒大童世界旗下全資子公司，罰單稱，該樓宇總建築面積43.5萬平方米，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目存在違反《中華人民共和國城鄉規劃法》第四十條之規定情形，下令中國恒大拆除，據北京鏈家房地產經紀資料顯示，海花島樓價約每平方米1.8萬元人民幣，以今次樓宇面積計，被要求拆除的樓價約值77.4億元人民幣。

事實上，海花島違法違規事件已醞釀幾年。2019年海南省政府認為中國恒大海花島存在違法違規行為，涉及用海範圍內違法違規建設項目應停止建設，並於2020年責令39座海花島住宅建築整改，2020年5月收回39座住宅建築預售許可證，要求項目全面停售，並吊銷39座住宅建築預售許可證，今次應為當局最後通牒。

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