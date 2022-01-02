【新冠疫情】加拿大6省隔離時間減半 法國縮至7日

英美多國早前宣布，減少部分人士的隔離日數。加拿大亦更新防疫規定，降低已接種新冠肺炎疫情的確診者隔離所需日數至5日。部分專家表示，同時法國亦宣布，周一起隔離日數減至7日

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根據最新指引，完成疫苗接種的加拿大卑斯省﹑阿爾伯塔省（Alberta）及薩克其萬省（Saskatchewan）等6省民眾，一旦確診或出現病徵，隔離日數由10日降至5日。過後徵狀改善或24小時內消退，民眾可終止隔離，但屆時仍需賽口罩及保持社交距離。

阿爾伯塔省衛生部長欣肖（Deena Hinshaw）上周公布時表示，決定基於有證據顯示，完成接種者即使出現突破感染，亦能在短時間內擺脫病毒。安大略省衛生部長摩爾（Kieran Moore）則指出，5日後90%的感染風險已減緩。摩爾更表示，約40%傳染多數發生在患者出現病徵的兩日內。

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法國完成疫苗接種民眾若確診，自周一起（3日）只需強制隔離7日，若5日後取得陰性檢測結果即可完結隔離。未打疫苗者維持隔離10日，但7日後取得陰性檢測結果亦可提前完成隔離。

衛生部長韋朗（Olivier Veran）周日（2日）表示，隔離規定改變希望可維持民眾生活，同時確保傳染情況受控。

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責任編輯：吳漢培