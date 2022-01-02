  • 19°C
香港時間 : 2022102日 (日) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【人幣定存】恒生加人民幣短存息1厘 7天年息享13厘

18:36 2022/01/02

分享：

2022年開局，6行出招搶人民幣定期存款息率，包括恒生勁加7天短存年息1厘至13厘。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

新年伊始，謹祝追息族於新的一年回報遠勝往年，收息回報得以抗衡通脹年。雖然明天（1月3日）才是首個交易日，但6間大小港銀已率先出招搶攻人民幣定期存款，包括集友把原本於上周五（去年12月31日）截止的7天人幣定存年息享12.5厘優惠，現已順延至年廿九（即1月31日）。星展、富邦、南商、恒生 （00011） 及花旗亦先後延長特惠息。專家預期，大行帶頭出擊，料中小行於假後亦爭相迎戰還擊。

綜觀眾行的招數各有特色，最矚目的是恒生短加長減，把7天人幣定存年息驟加1厘至13厘，又新推1個月人幣定存年息兩厘的計劃。不過，恒生卻狠削3個月人幣定存年息0.5厘，新報2.3厘。

港元定存高息選擇多【下一頁

至於論及鬥快搶頭炮，花旗早作新年第一擊，上周早已預告把3個月及半年期人幣定存齊享1厘年息的屆滿期，押後至本周六（1月8日）。另一方面，如以最高息計，富邦及南商延長高息王計劃，旗下7天人幣定存年息齊有13.88厘，續問鼎冠絕全城息率，若南商以上限1000萬港元計，大戶期內速賺逾2.6萬港元利息；若以富邦的限額為3000萬港元計，賺息更高達近8萬港元。

倘以涵蓋面最寬鬆計，集友7天人幣定存年息有12.5厘，允個人客及合資格的公司客，而南商則只限個人客；集友的封頂額為500萬港元，賺息近1.2萬港元。不過，騰訊 （00700） 、工銀亞洲及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），卻於元旦日狠劈3個月人幣定存年息0.4厘，新息率至2.4厘，但維持門檻僅須1元（人民幣，下同），跟100萬元齊享相同息率。

此外，金管局公布去年11月本港人民幣資金池按月升4.1%，報8687億元，創自2015年8月以來的逾6年新高，但業界仍積極吸存，專家歸因滙息兼賺，吸引有閒資族開立定存。再者，去年全年在岸價累升2.6%，收盤6.355。

展望2022年人民幣滙價，ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢指，預期首季及次季在岸價高企在6.35，第3季報6.4，第4季稍回至6.5。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖料，未來3個月至1年人民幣約在6.35。光大新鴻基外滙策略師黃俊能最牛，估計人民幣今年的高低區間介乎6.2到6.6，年底目標價6.3。

更多【高息定存】文章

相關文章：【美元定存】半年美元定存最高息0.9厘 專家籲趁機開立定存冀滙息雙賺

【人幣定存】人幣中長期定存息最高齊享2.8厘 大行延長特惠息至明年初

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富融銀行 虛擬銀行 花旗銀行 恒生銀行（00011） 南洋商業銀行 星展銀行 富邦銀行 集友銀行 人民幣 人民幣定期存款

下一篇文章

【社企決策】共享數據助推社區服務　專家倡效政府「智慧城市藍圖」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊阿里】一隻揸重港股ETF　疑遭芬蘭大戶提款　兩日走資9成
【騰訊阿里】一隻揸重港股ETF　疑遭芬蘭大戶提款　兩日走資9成
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存戶賺盡最多1.6萬元利息
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存戶賺盡最多1.6萬元利息
【中國富豪】內地十大科企富豪身家今年縮水6200億　兩人比馬雲更傷（附列表）
【中國富豪】內地十大科企富豪身家今年縮水6200億　兩人比馬雲更傷（附列表）
【港元定存】港元定存高息選擇多 跑贏年內樓價升幅
【港元定存】港元定存高息選擇多 跑贏年內樓價升幅
【港股2022】2022年港股會先高後低　還是年底才有大升浪？
【港股2022】2022年港股會先高後低　還是年底才有大升浪？
【新股IPO】商湯掛牌翌日再升33%創新高　拆解商湯暗盤唔升掛牌後才升
【新股IPO】商湯掛牌翌日再升33%創新高　拆解商湯暗盤唔升掛牌後才升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款