【人幣定存】恒生加人民幣短存息1厘 7天年息享13厘

▲ 2022年開局，6行出招搶人民幣定期存款息率，包括恒生勁加7天短存年息1厘至13厘。

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新年伊始，謹祝追息族於新的一年回報遠勝往年，收息回報得以抗衡通脹年。雖然明天（1月3日）才是首個交易日，但6間大小港銀已率先出招搶攻人民幣定期存款，包括集友把原本於上周五（去年12月31日）截止的7天人幣定存年息享12.5厘優惠，現已順延至年廿九（即1月31日）。星展、富邦、南商、恒生 （00011） 及花旗亦先後延長特惠息。專家預期，大行帶頭出擊，料中小行於假後亦爭相迎戰還擊。

綜觀眾行的招數各有特色，最矚目的是恒生短加長減，把7天人幣定存年息驟加1厘至13厘，又新推1個月人幣定存年息兩厘的計劃。不過，恒生卻狠削3個月人幣定存年息0.5厘，新報2.3厘。

港元定存高息選擇多【下一頁】

至於論及鬥快搶頭炮，花旗早作新年第一擊，上周早已預告把3個月及半年期人幣定存齊享1厘年息的屆滿期，押後至本周六（1月8日）。另一方面，如以最高息計，富邦及南商延長高息王計劃，旗下7天人幣定存年息齊有13.88厘，續問鼎冠絕全城息率，若南商以上限1000萬港元計，大戶期內速賺逾2.6萬港元利息；若以富邦的限額為3000萬港元計，賺息更高達近8萬港元。

倘以涵蓋面最寬鬆計，集友7天人幣定存年息有12.5厘，允個人客及合資格的公司客，而南商則只限個人客；集友的封頂額為500萬港元，賺息近1.2萬港元。不過，騰訊 （00700） 、工銀亞洲及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），卻於元旦日狠劈3個月人幣定存年息0.4厘，新息率至2.4厘，但維持門檻僅須1元（人民幣，下同），跟100萬元齊享相同息率。

此外，金管局公布去年11月本港人民幣資金池按月升4.1%，報8687億元，創自2015年8月以來的逾6年新高，但業界仍積極吸存，專家歸因滙息兼賺，吸引有閒資族開立定存。再者，去年全年在岸價累升2.6%，收盤6.355。

展望2022年人民幣滙價，ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢指，預期首季及次季在岸價高企在6.35，第3季報6.4，第4季稍回至6.5。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖料，未來3個月至1年人民幣約在6.35。光大新鴻基外滙策略師黃俊能最牛，估計人民幣今年的高低區間介乎6.2到6.6，年底目標價6.3。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪