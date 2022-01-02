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【電動車】內地2022年新能源汽車補貼削3成　明年起不再給予補貼

宏觀解讀 17:14 2022/01/02

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【電動車】內地2022年新能源汽車補貼削3成　明年起不再給予補貼

財政部、工信部、科技部、發改委近日聯合印發《關於2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，明確2022年新能源汽車補貼標准在2021年基礎上減少30%；2022年新能源汽車購置補貼政策於2022年12月31日終止，2022年12月31日之後上牌的車輛不再給予補貼。

小鵬、理想上月汽車交付量年增逾倍　一文看清內地造車新勢力2021交付數據，看【下一頁】

《通知》提到，城市公交、道路客運、出租（含網約車）、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標准在2021年基礎上減少20%。

為創造穩定政策環境，《通知》表示，2022年保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變。 《通知》又稱，綜合考慮新能源汽車產業發展規劃、市場銷售趨勢以及企業平穩過渡等因素，2022年新能源汽車購置補貼政策於2022年12月31日終止，同時會繼續加大審核力度，做好以前年度推廣車輛的清算收尾工作。

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編輯：李哲毅

港股 電動車 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 汽車

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