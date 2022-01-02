【英國疫情】約翰遜勒令內閣制應急計劃 防爆疫人手荒

英國正爆發新一波新冠肺炎疫情，據悉英國首相約翰遜憂慮有大量公務員染疫而缺勤，影響公營機構運作及服務，故已指示內閣官員制定應急計劃，為最壞情況作準備。據悉，政府估計最嚴重會多達4分1公務員染疫請假。

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英國新冠疫情嚴峻，公共服務員工染疫率飆升，嚴重影響人手，其中當地本月部分鐵路服務已被取消，或者引入緊急時刻表。此外，英格蘭於上月底有逾2.4萬國民保健服務（NHS）員工因染疫缺勤，接周增加31%，人數亦較上月初大幅上升兩倍。

內閣辦公室確實，首相約翰遜（Boris Johnson）已責成部長分別需要就10%、20%、25%甚至最壞缺勤情況制定應急計劃，避免企業及公共服務在未來數周無法如常提供服務。內閣辦公室部長柏建熙（Stephen Barclay） 正與其他公營機構領袖定期舉行會議，評估Omicron對勞動力、供應鏈及學校帶來的影響。

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柏建熙預計，隨民在聖誕假期後重新開始工作，Omicron的高傳染性將在未來數周影響企業及公營服務運作，因此一直與公營機構及私營企業負責人保持密切聯繫，制定維持營運的方式。

據當地媒體報道指，政府很可能於本月維持在家工作的指引。

工黨副領袖雷納 （Angela Rayner）批評約翰遜將應急計劃留到最後一刻，批評他缺乏領導能力，政府行動猶豫不決及遲遲拖延，指責約翰遜本應在數周前開始制定計劃，但他卻連續幾日「潛水」。雷納要求約翰遜立即應對勞動力短缺問題，為民眾提供基本公共服務，避免學校停課及保障民眾安全。

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責任編輯：郭麗明