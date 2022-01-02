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【同股不同權】陳茂波：共逾60間「同股不同權」公司在港上市　累計集資超過5700億元

新股IPO 16:51 2022/01/02

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陳茂波在網誌中指出，至今有共逾60間「同股不同權」公司在港上市，累計集資超過5700億元。

財政司司長陳茂波在網誌撰文，指昨天本港有兩項制度革新正式生效，包括特殊目的收購公司（SPAC）上市機制，以及優化在港第二上市制度。他又回顧「同股不同權」制度，稱至今有逾60間「同股不同權」公司在港上市，累計集資超過5700億元。

陳茂波在網誌提到，他去年委托了港交所及證監會，研究在本港引入特殊目的收購公司（SPAC）上市制度。經過約半年的加緊工作和市場諮詢，現行方案切實地平衡了市場拓展、審慎監管和保障投資者的需要。他指，香港版的SPAC上市制度，讓投資人在更前期階段鎖定資金的投資範圍，並在指定時間內，尋覓適合的投資項目。同時，透過僅限於專業投資者認購和買賣、訂立籌集資金的門檻（須至少達10億元），以至進行併購交易時的規定 （例如公司須符合所有新上市規定等）等，力求在保障投資者、市場質素與市場吸引力之間取得適當的平衡。新的SPAC制度將擴闊企業在港上市融資的渠道，加強香港作為國際首選上市平台的競爭力。

至於優化第二上市制度，陳茂波認為將有助吸納更多從境外回流的中概股，主要對象是已在海外上市、沒有不同投票權架構、屬非創新產業的大中華公司來港作第二上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性。

他又回顧2018年讓包括「同股不同權」股權架構的創科公司在港上市之改革，指連同上星期掛牌的人工智能企業商湯 （00020） 在內，3年多來已合共有60多家公司循相關制度上市，累計首次集資總額超過5700億港元。這批企業佔香港股市總市值約四分之一，並激活了本港股市的交投，讓港股的日均成交額從2019年不到900億元，大幅增加到去年的1600億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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