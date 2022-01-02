【理財智慧】危疾保險 VS 醫療保險 一文了解兩者分別

坊間有不同的保險產品，以保障各類型的需要，但不少人都會把醫療保險與危疾保險混淆，部分更出現迷思，認為只要購買其中一項就能徹底保障個人健康，但事實上並非如此，兩者雖然都保障健康，但功能卻是不一。今期《理財智慧》剖析醫療保險與危疾保險，比較兩者的分別，以協助讀者了解自己所需，繼而購買適合自己的保險。

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危疾、醫療大比拼

一. 計劃功能

剛才提到危疾保險是一筆過保額賠款，以解決受保人在患上保單涵蓋的嚴重疾病時的當務之急，除了有現金應付治療及住院外，更保障病患期間，受保人及其家人的必要開支，例如在癌症治療期間，受保人無法工作，繼而減少家庭收入，有可能短時間內帶來巨大的經濟壓力。因此，危疾保險除保障醫療開支，更能保障受保人及其家人的日常支出。相反，醫療保險的賠償方式是實報實銷，因此旨在保障受保人的醫療開支，確保有金錢治療疾病，保障較為單純。

二. 賠償方式

市面上的危疾保險主要針對嚴重疾病，如癌症、中風、心臟病等，當受保人患上受保範圍內的疾病，就可以獲得一筆過保額賠款，即使賠償金額多於其醫療費用，保險公司亦不會理會受保人怎樣使用該筆賠償。當然，有關賠償不保證能足以涵蓋整個醫療費用，需視乎投保額的多少。而在醫療保險方面，保障範圍較廣，並以實報實銷方式作出賠償，當受保人患上計劃內涵蓋的疾病，保險公司就會因應受保人在門診、治療或住院的花費作出相應賠償，以抵銷醫療開支。即使投保額多於所花費的醫療費用，保險公司也只會作出合資格的賠償。

三. 投保時應注意事項

兩者都有注意事項，在危疾保險方面，由於賠償一筆過現金，故此通常在支付保額後，保單就會自動終止，坊間有部分危疾保險會附加「復發賠償」，意指當受保人在第一次患病後再次復發，保險公司亦會賠償一定的醫療費用。值得注意的事，「復發賠償」大多數設有等候期，一般由3至5年不等。對於復發時間的計算和定義，各保險公司也有自己的詮釋，有些公司會由病發後起計、有些公司則以癌症康復後起計，所以投保前必須仔細閱讀有關條款。而在醫療保險上，雖然涵蓋的疾病種類較多，但亦須留意清楚有關保單細節，大多數計劃條款都會列明各疾病或醫療項目的賠款上限，而市面上部分醫療保險會強調「最高賠款額」，但個別疾病可能會因應其他條件而不能賠足，因此「最高賠款額」並不等如實際賠款額。

以上內容輯錄自737期《iMoney Focus》。

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責任編輯：羅浩濂