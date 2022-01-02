英國望放寬移民限制 吸引印度人才

英國正式脫歐後，陸續與多國展開貿易會談，更新經貿關係。英國政府有官員近日透露，希望與印度的未來貿易談判中，提出放寬印度移民的限制，吸引更多當地人才前往英國工作。

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英國《泰晤士報》（Times）報稱，國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）今月將出訪印度，與印度政府展開貿易會談，當中可能提出放寬印度移民的限制。據悉，此為印度政府的會談關鍵條件之一。

有指英國外相卓慧思（Liz Truss）亦支持放寬限制，但此舉預計將惹起內政大臣彭黛玲（Priti Patel）強烈反對。

泰晤士報指英國與印度有意達成的移民限制寬限如與澳洲的協議，或容許印度年輕人能在英國居留及工作3年，同時亦會降低印度學生的英國簽證費用，並批評畢業後可在英國逗留一段時間。工作及旅遊簽證費用亦有可能降低。

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有英國政府人員透露，內閣官員認為向印度大放簽證福利是貿易會談的代價，表示印度的科技及數碼產業仍有大量發展空間，能夠進入有關市場，將協助英國在相關領域佔據領先地位。

國際貿易部發言人表示，印度預計在2030年成為全球第3大經濟體，與其達成貿易協議，將幫助英國企業與印度價值的2.25萬億英鎊（23.72萬億港元）經濟體做生意，非常期待今年與印度展開貿易會談。

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責任編輯：吳漢培