【賞你遊】第三輪「賞你遊香港」活動延遲接受報名 旅發局提醒市民保留收據

香港旅遊發展局今日(2日）宣布，因應本港疫情最新發展，為謹慎起見，原定於明日（3日）開始報名的第三輪「賞你遊香港」活動，將會延遲接受報名。旅發局表示，會密切留意疫情最新情況，在確保公眾衞生及安全的大前提下，適時推出活動，稍後會公布。

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旅發局又指，市民於2021年12月10日起儲起的機印收據，將繼續有效，可於活動重推時換取本地旅行團名額，提醒市民妥為保存。

「賞你遊香港」是旅發局其中一個重點項目，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可以機印收據，換取本地旅行團名額一個。旅發局冀透過活動邀請市民成為旅客，刺激消費市道，帶動經濟，並營造正面的氣氛。

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責任編輯：羅浩濂