【港康碼】政府明增加15個「港康碼」流動支援站 覆蓋全港18區港鐵站

政府資訊科技總監辦公室今日（2日）宣布，明日（3日）起將增加15個「港康碼」流動支援站至25個，而服務點將會覆蓋全港十八區的港鐵站，協助有需要的市民辦理申請「港康碼」相關手續。

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政府資訊科技總監辦公室明日起將於朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、西營盤、灣仔和筲箕灣港鐵站增設支援站，連同上月已投入服務的兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳、啟德、牛頭角、調景嶺、黃竹坑及北角支援站，在港鐵站的流動支援站增至25個。外展隊將繼續由每日上午9時至下午6時協助有需要的市民申請「港康碼」戶口，以及下載或更新「安心出行」應用程式。

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為協助市民自行登記及使用「港康碼」，「港康碼」網頁剛推出兩項新功能：

1. 新增「取消未啟動的帳戶」功能：已完成註冊但因不同原因而未能啟動帳戶的市民，例如在註冊帳戶時因錯誤填寫住址而未能收到含有個人識別碼的確認信件，可透過新功能自行取消未啟動的帳戶，然後重新註冊 2. 簡化「忘記登入密碼」功能：若市民忘記帳戶密碼，只須輸入身分證明文件資料及透過短訊收到的一次性驗證碼，便可重設帳戶登入密碼

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責任編輯：羅浩濂