【英國疫情】英格蘭單日增逾16.2萬 創單日新高

英國新冠肺炎疫情持續嚴峻，英格蘭過去單日新增逾16.2萬宗確診，創當地單日感染新高。英格蘭有超過1.23萬患者住院留醫，亦創去年2月底以來新高。衞生大臣賈偉德表示，英國今年應準備與新冠病毒共存。

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英國政府數據指，英格蘭過去單日新增超過16.2萬新冠確診創新高、另有154名患者死亡。此外，當地於元旦日有1.23萬患者住院留醫，住院人數創接近11個月以來高位。衞生大臣賈偉德（Sajid Javid） 表示，收緊英格蘭防疫限制是最後關頭的手段（absolute last resort），英國今年將準備與病毒共存。

隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃 【下一頁】

賈偉德續指，新一波Omicron變種疫情將測試英國國民保健服務（NHS）醫療負荷能力。 英國NHS服務供應商組織（NHS Providers）行政總裁霍普森（Chris Hopson） 指，NHS員工正全力以赴工作，亦坦言NHS所承受的醫療壓力較去年同期沉重。

英國政府網站顯示當地嚴重缺乏PCR檢測工具，賈偉德稱會在2月前將快速病毒檢測（lateral flow test） 供應增加兩倍，每月最多進行3億次檢測。

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責任編輯：郭麗明