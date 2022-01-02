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【歐洲疫情】多國收緊防疫 法或推疫苗護照

環球社會熱點 15:30 2022/01/02

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歐洲多國新冠肺炎疫情嚴峻，各國政府正計劃收緊防疫措施。法國政府有意將健康碼改為疫苗護照，陰性檢測結果將不獲接納成為取得護照條件。德國亦可能全國應用未打疫苗人士的進出限制。多國歐洲國家亦選擇發行全國疫苗護照，加強對抗疫情。

【法國疫情】確診連續4日逾20萬 第6國突破千萬確診 【下一頁】

法國早於去年6月初推出健康碼，協助民眾重回正常生活及降低傳染率。現時只需曾接種疫苗或提供陰性檢測結果證明，即可取得健康碼。但有指法國政府有意，只向已接種疫苗者或新冠康復者提供健康碼，並過渡成疫苗護照，預計最快可在本月中實行。

法國民眾需要取得健康碼，才能進入眾多公共或娛樂場所，如咖啡店﹑酒吧﹑餐廳及劇場等，甚至長距離旅行亦需要展示健康碼。

【歐洲疫情】英法確診再創新高 西班牙縮短隔離 【下一頁】

德國上年11月時，已推出限制未打疫苗人士的措施，名為2G限制（即德文的已接種疫苗及感染新冠後已康復）。德國並未在全國實施新措施，各邦只在每10萬居民中超過3人為入院重症才需使用。

奧地利自去年11月因疫情需要封城後，成為全球首國使用限制未打疫苗人士防疫措施，並要求15歲以上人士使用疫苗護照。歐洲多國亦有全國性疫苗護照，包括愛沙尼亞﹑拉脫維亞﹑愛爾蘭﹑捷克及馬耳他，部分更要求12歲以上已要使用。

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責任編輯：吳漢培

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