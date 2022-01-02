【樂悠咭】政府明設4間臨時中心 協助處理申請「樂悠咭」

政府日前宣布明天（3日）起設立4間臨時服務中心，協助政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）的60至64歲合資格人士，申請專為計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」，政府亦將開始接受3個月內滿60歲合資格人士申請「樂悠咭」。

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由2022年2月27日起，60至64歲合資格人士須持有「樂悠咭」方可享用2元乘車優惠。仍未申請的合資格人士，必須在1月31日前透過「八達通App」手機應用程式遞交申請，否則將不能如期享用該優惠。與此同時，將於3個月內滿60歲的人士亦可透過「八達通App」或郵寄表格申請「樂悠咭」，他們可於年滿60歲當天或2月27日起（以較後者為準）享用該優惠。

為協助60至64歲合資格人士盡快遞交申請或補交申請資料，八達通將從明天起設立4間臨時「樂悠咭」申請服務中心：

灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室

旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室

沙田大圍顯和里5號顯徑鄰里社區中心2樓會議室

天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室

各服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。市民如就申請「樂悠咭」需要協助，可於辦公時間內到訪服務中心。

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責任編輯：羅浩濂