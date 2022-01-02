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【法國疫情】確診連續4日逾20萬 第6國突破千萬確診

環球社會熱點 14:47 2022/01/02

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新冠肺炎病毒持續肆虐歐洲，多國確診數突破新高。法國新增超過20萬宗確診，連續4日新增逾20萬確診，更成為全球第6個國家的確診個案超越1,000萬宗。但總統馬克龍在新年講話時，未表明會實施更嚴格防疫。

【歐洲疫情】法國加快打第3針 希臘入超市需戴雙口罩 【下一頁】

法國上周六（1日）公布，過去24小時內新增219,126宗確診，為當地連續4日突破20萬宗，亦是當地現今第二高確診數字。同時，法國亦繼美國﹑印度﹑巴西﹑英國及俄羅斯後，全球第6個國家出現逾1,000萬確診。

法國過去7日平均新冠確診人數為157,651，數字在1個月內接近增加5倍。新冠死亡亦增加110宗，累計死亡人數已超過12萬人，為全球第12高。入院重症亦增加96人，目前留院患者人數已創下7個月來新高，但仍比2020年11月的逾3.3萬人少近半。

法國禁入境 Airbnb拒為英國旅客退款 【下一頁】

總統馬克龍（Emmanuel Macron）在除夕夜新年講話中警告，法國未來數周將會十分艱難，但他未有宣布進一步收緊防疫措施，強調政府應該盡力避免限制民眾的個人自由。

然而，法國政府上周六表示，可能在周一（3日）開始，下降公共地方強制口罩令的年齡限制，由11歲下調至6歲。部分大城市如首都巴黎及里昂等，已再次實施街道上的全民強制口罩令。

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責任編輯：吳漢培

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