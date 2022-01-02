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【升級轉型】食材採購員創港產採購平台 望能改善餐飲業原有問題

理財智慧 14:21 2022/01/02

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本港麥當勞今年而接二連三出現食材供應短缺情況，如因船期延誤而暫停供應脆香雞翼。以上情況在今年並不罕見，食材採購問題成餐飲業一大痛點。傳統的食材採購大多都以電話、傳真或人手形式跟單，而這類以人手下單的方式往往容易出現錯漏。為此，3 位擁有豐富食材採購經驗的港人，於 2019 年開發食品採購平台 FoodBuyer，兩年來以義務形式助餐飲業改善食品採 購困難。FoodBuyer 創始人及行政 總裁朱創城（Alan）接受《iMoney》 訪問表示，平台正式推出市場後 9 個月已有超過 100 間供應商及接近 100 間餐廳合作。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【升級轉型】餐飲世家創管理平台 減人手提高效率 【下一頁

朱創城曾於五星級酒店集團任職食物採購，工作期間發現食物採購流程存在一大問題，「首先，食物採購難以從網上找到供應商資料， 他們還是依靠非常傳統的方法，透過電話、電郵，甚至是傳真來聯絡及付款，所以食品採購過程大多依靠餐 廳大廚喜好，或者採購員跟供應商的關係，從而決定於哪間供應商採購。」其次，沒有一個中央平台幫助供應商收款。在過去兩年，餐飲業現倒閉潮，而餐廳結業後大多都會「走數」，食材供應商的毛利一般只有 5% 至 10%，而假若餐廳「走數」，供應商就猶如白忙活，這對他們帶來很大風險，所以供應商逐步轉為貨到付款，但這又衍生出另一個問題，這就是每次收取現金都要支付額外的行政費用，如把現金儲入銀行、派發職員到餐廳收款等。

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基於上述種種問題，朱創城及其團隊於 2016 年決定創業，並花數年時間進行市場調查和系統開發，終於在今年 3 月 正式推出食品採購平台， 目前主要登記的用戶以中小企為主。「 創業投放約 300 萬元， 由 於平台屬自家研發，因此有一半的資金都放在研發平台上。我們的平台透過 POP（Point of Purchase）系統協助餐廳，以代替人工採購的職能，餐廳可以建立自己的採購清單，把恒常購買的食材放在採購清單中，當有需要時直接放進購物車中，繼而按需 要加減購買數量。餐廳亦毋須像以往般選擇供應商，只要選擇到貨的日期，系統即尋找一個最好的供應商，而所尋找的供應商是基於雙方的付款模式、供應商有否存貨、最低送貨金額、截單時間、送貨日期、送貨地區、訂貨日期、有否列入黑名單等 8 項原則配對運算，為餐廳減省採購時間，並提供最好的方案節省金錢。 而在供應商方面，平台則是幫助他們增加客源，過往只有供應商認識的餐廳有限，可能營運多年都只有既定的餐廳使用，而使用平台後則可擴大觸及率，令很多餐廳知道繼而使用。」

 

以上內容輯錄自740期《iMoney Focus》封面故事。

 

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責任編輯：羅浩濂

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