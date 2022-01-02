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【兼職推介】千色請兼職倉務員 負責一般倉務工作 時薪70元

理財智慧 14:04 2022/01/02

分享：

千色請兼職倉務員，時薪70元，主要負責一般倉務工作，工作時間為星期一至六上午10時至下午6時，每週工作5天，工作期為2022年1月6日至11日及1月24日至28日。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

入職條件：

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申請須知：求職者可致電24491700與千色周小姐聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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