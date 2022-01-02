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【升級轉型】餐飲世家創管理平台 減人手提高效率

理財智慧 13:14 2022/01/02

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往時的食肆滿是人情味，樓面員工能與食客打成一片，讓食客享受膳食以外的暖意。但流年似水，這類食肆隨着香港發展步伐加快而「買少見少」。家中三代從事餐飲業的王海斌（Ben），在疫情下看到機遇，於 2019 年創造出一站式雲端POS（Point of Sale）餐飲管理系統平台 DimOrder，簡化食肆落單、入單及結帳的過程。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【體質測試】康文署今舉行體質調查同樂日 月中再開一場 免費讓市民了解體質狀況 【下一頁

王海斌從小接觸餐飲業，因此熟知業內面臨的窘境，「我和其他創辦人，部分都是父母現時或曾經從事餐飲業，部分可能是目前與朋友經營餐廳，皆發覺現時經營餐廳比以往困單就會送往廚房，整個過程花費大量時間和人手。」 而 DimOrder 的POS 系統是以雲端技術為基礎，整個過程都經由網上進行，就算一部平板電腦都能運作，而顧客亦可以使用手提電話掃餐枱上的二維碼，落單、入單、甚至是結帳皆能一手操作。

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話雖如此，但餐飲業始終是一個傳統行業，要學習和使用全新方式談何容易，尤其在餐廳生意穩定的情況下，大多數餐廳東主未必願意改變，但疫情的出現反倒幫了DimOrder 一把。「疫情令飲食業受挫，以往經營餐廳非常簡單，只要經營好午市和晚市，就一定能賺錢。但現在卻不一樣，經過社會運動及疫情後，餐廳難以收支平衡，因此東主開始尋求新的改變，例如做更多外賣 又或簡化工作流程，這正正切合我們提供的服務，再加上政府推行安心出行，令食客養成了掃二維碼的習慣，東主也漸漸接受這種模式。」他續稱，疫情亦啟發了他們提供跨區外 送的業務，他說聽到有些餐廳經營困 難，開始與之嘗試提供外送服務，發 覺成效不俗，於是便開始發展跨區外送功能。

 

以上內容輯錄自740期《iMoney Focus》封面故事。

 

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責任編輯：羅浩濂

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