【兼職推介】 時薪100元 愉景灣高爾夫球會請兼職二級草坪護理員 負責草場保養及維修工作

愉景灣高爾夫球會請兼職二級草坪護理員，時薪100元，雖然沒有學歷要求，但需有1年經驗，負責會所之草場保養及維修工作。職位提供交通津貼、膳食及其他津貼或福利，工作時間為星期一至五上午6時半至下午4時及星期六上午6時半至下午11時，每週工作3天至4天，輪班，工作8.5小時。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

申請須知 :

傳真(29875057)或電郵(hr@aubergehospitality.com)履歷表給愉景灣高爾夫球會有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與何小姐(Fax:29875057)聯絡。

【NFT】藝人周杰倫進軍NFT 旗下潮牌即日開售限量1萬個 【下一頁】

【另類投資】絕版LEGO每年投資回報率可達11% 研究稱表現勝傳統投資 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂