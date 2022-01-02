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【兼職推介】 時薪100元 愉景灣高爾夫球會請兼職二級草坪護理員 負責草場保養及維修工作

理財智慧 12:39 2022/01/02

分享：

愉景灣高爾夫球會請兼職二級草坪護理員，時薪100元，雖然沒有學歷要求，但需有1年經驗，負責會所之草場保養及維修工作。職位提供交通津貼、膳食及其他津貼或福利，工作時間為星期一至五上午6時半至下午4時及星期六上午6時半至下午11時，每週工作3天至4天，輪班，工作8.5小時。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

入職條件：

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主要職責：

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申請須知 :

傳真(29875057)或電郵(hr@aubergehospitality.com)履歷表給愉景灣高爾夫球會有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與何小姐(Fax:29875057)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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