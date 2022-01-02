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【人生如戲】荷蘭學者：007若存在 將食物中毒及染病死亡

環球政經 15:43 2022/01/02

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若果間諜占士邦（James Bond）出現在現實世界中，究竟會面臨哪些死亡風險？荷蘭拉德堡德大學醫學中心的流行病學者花了逾3000分鐘看完1962年至2021年的25部占士邦電影後，分析出他因頻繁的性生活、食物中毒、未遵守國際旅遊規定與酗酒等面臨大量風險，恐讓占士·邦死好幾次，研究結果更發表在《旅遊醫學與傳染病》學術期刊上。

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據研究人員統計，占士·邦在電影中共發生59次魚水之歡，平均每部電影發生2.4次性交，頻率明顯高出正常水平。豔遇來得太快讓他「沒有足夠時間了解對方性史」，包括發生性交次數、是否感染過性病等，這讓占士邦非常容易染上性病。特別的是，雖然沒有證據證明任何一位邦女郎因性病而死，但數據顯示超過1/4性伴在性交後就會死去，「死亡率非常高」。
研究團隊還發現，占士邦似乎完全不知道如何避免呼吸道病毒的感染，或是因執行任務而毫不在乎。例如在《鐵金剛勇破火箭嶺》中，他拿別人用過的口罩遮住口鼻，企圖偽裝自己容貌，占士邦很可能會吸入感染者的飛沫而染疫。

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食物也是造成占士邦死亡的風險之一。占士邦希歡奢華的飲食；但他吃沒有清洗過的水果，細菌恐在果皮上大量繁殖。此外，他特別喜歡吃生蠔，這似乎與壯陽有關，卻讓他容易感染急性腹瀉、肝炎、弧菌症、諾羅病毒。而喜歡喝的Dry Martini也可能會導致他嚴重脫水。
研究團隊建議，有鑑於007在國際反恐作戰中發揮著關鍵作用，「我們誠心建議軍情六處認真對待他的健康風險」。

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撰文 : 龍瑞成

酗酒 肝炎 電影 傳染病

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