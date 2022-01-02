【環境保護】WWF年度報告：十年內100萬種物種或滅絕

世界自然基金會（WWF）德國分會近日發表報告指，全球受威脅物種名單上的動植物比以往任何時候都要多，不斷增長的環境威脅正將牠們推向絕種邊緣，估計未來10年恐有100萬個物種消失，將是自恐龍滅絕以來最嚴重的生態滅絕。

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WWF德國分會日前發布的「2021年的贏家和輸家」年度報告，列出目前生存受嚴重威脅的動物，以及保育方面的進展。報告顯示，目前有14.25萬種動植物列入國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄，其中有4萬種「瀕臨滅絕」，這是自1964年名錄成立以來列入物種最多的一刻。WWF德國稱，「有大約100萬個物種恐在10年內滅絕，將會是恐龍時代結束以來最大規模的滅絕事件。」

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WWF德國分會主任布蘭德斯表示，當前急需果斷的環保政策，特別是應對氣候變化方面，「物種保育不再只是解決環境問題，而是人類最終會否也會被列入瀕危紅色名錄、從而成為自己生活方式的受害者。」

列名年度報告「輸家」的動物是非洲森林象，其數量在31年來銳減86%。北極熊亦榜上有名，因北冰洋浮冰快速融化，專家預估到2035年夏天冰面將全部消失，北極熊就會全無棲身之地。

至於在「贏家」榜上，世界上最稀有大型貓科動物之一的伊比利亞猞猁於西班牙及葡萄牙重現。2002年時只發現94隻猞猁，到2020時已有超過1100隻。

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