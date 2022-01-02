【美國經濟】美節後零售退貨金額恐創新高 零售業利潤或受損

在聖誕和新年要處置不合心意的禮品往往令人頭疼，而在美國，不少消費者會將他們不想要的聖誕禮物拿去零售商店辦退貨。有估計指，美國消費者未來數周的退貨總額超過1100億美元，創歷年新高，商戶或會面臨更高的成本。

去年在假期購物季前，零售商已面臨供應鏈阻塞的困擾，庫存處於1992年以來的最低點。不少零售商早在9月已開展聖誕促銷活動，分散運輸及勞動力短缺的衝擊，並通過延長退貨期政策來刺激銷售。Apple（AAPL）、Saks Fifth Avenue、Nike（NKE）一改慣常退貨的30天期限，允許消費者於購買後60日至90日內仍可退貨。

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然而延長退貨流程，可能會推高包括運費、清潔費和重新包裝等成本，嚴重影響商戶利潤。由於全球供應鏈的混亂，退貨問題預計至少要到 2023 年才會緩解。

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B-Stock Solutions網站估計，美國消費者未來數周的退貨總額將增加到1120億至1140億美元，比2019年節後退貨增加24%至27%，其中430億至450億美元為網購商品。全美零售聯合會（NRF）表示，2020年消費者退貨總值佔購買金額的10.6%，但估計2021年節後退貨金額比例將上升至13.3%，造成零售商1010億美元的損失。

有研究公司指出，雖然延長的退貨期限未必會直接增加零售商的開支，但確實會影響資金周轉的能力，「這是一筆未知的帳單。」

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