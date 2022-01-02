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【極限運動】1800米高空行鋼線 巴西運動員創紀錄

環球政經 16:03 2022/01/02

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在高空中漫步於雲端之間，是相當難得的體驗。在巴西，一名極限運動員於離地面超過1800米的兩個熱氣球之間架起鋼綫，驚險地於空中成功行走，打破世界紀錄。」

【政府工略】康文署招聘文化工作副經理 大學畢業即可一試 頂薪逾5.5萬元【下一頁

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日前，34歲的巴西男子極限運動員布里迪（Rafael Zugno Bridi）在家鄉大普拉亞（Praia Grande）1868米上空的雲層中，挑戰於約一吋左右寬的鋼線上赤腳行走。他透露，他想在兩個熱氣球之間行走，是希望體驗漂浮和自由的感覺，「我是個被挑戰感所驅使的人。」

【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

「我愛好複雜的挑戰，涉及很多人的挑戰，也包括了天氣及氣候條件等不可控的因素，我喜歡創造難以被打破的紀錄。」布里迪補充，「一個小小失誤可能會導致災難結果，所以我將注意力完全集中在確保遵守所有細節程序。我擁有最好的設備、團隊和最新的知識。」

談到「行鋼線」時的心情，布里迪表示，「我在行走時非常專注，以至於在走的時候不記得腦子裡在想什麼。」他還指出，漂浮和自由的感覺是 他練習的最大動機之一，於熱氣球之間行走，這種感覺至為生動。「至關重要的是，我們人類能夠繼續懷有挑戰自我的夢想。

同場加映  【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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撰文 : 龍瑞成

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