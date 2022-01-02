【智能電話】一個時代的終結 黑莓停止支援手機軟件

以保密功能著稱，上班一族曾人手一部的黑莓公司（BB）的黑莓手機在蘋果（AAPL）的iPhone興起後，於手機市場佔有率不斷下降，即使在傳奇CEO程守宗領導下亦無力回天。早已決定全面轉型為軟件公司，停止生產黑莓手機，仍會繼續支援現有手機運作。但公司近日宣布，將在1月4日停止支援手機操作系統，包括BlackBerry 7.1 OS、BlackBerry 10、BlackBerry PlayBook OS 2.1及較舊版本，用戶手機的功能到時將不能有效、可靠地運作。

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「屆時手機的流動數據、Wi-Fi、SMS、通話，甚至緊急電話功能都會受影響。」「我們衷心感謝客戶一直以來的支持，並誠繳他們了解公司的智能安全軟件業務，業務主要以企業及政府為主。」

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其實早在2019，黑莓公司已經停運手機的應用程式商店及核心BBM傳訊服務，決心撤離手機市場，並將手機品牌銷售權，租予OnwardMobility。OnwardMobility曾宣布會於2021年，推出新款黑莓手機，但一直只閒樓梯響。停止支援手機應用程式後，相信再難見到新款推出。

公司股價在過去10年一直浮浮沉沉，相較其他科網股的驚人升勢，顯示市場對其轉型缺乏信心，看來要更大刀闊斧改革，徹底放棄手機業務，只是第一步。

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