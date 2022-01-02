【加密貨幣】Polygon網絡驚天漏洞 官方緊急修補仍損失80萬粒Matic

Polygon官方日前發表聲明，表示在上月進行的硬分叉升級中，成功修補了網絡一個重大漏洞，該漏洞有機會令整個網絡損失92%的原生貨幣Matic。為改令人有機可乘，因而在修補漏洞後才重布。

Polygon官方表示，該漏洞早就存在Ploygon網絡的創世合約（Genesis Contract）中，直至上月初，有白帽黑客（Whitehat Hackers，即善意找出網絡漏洞，再通知對方修正的黑客）通知漏洞獎金平台Immunefi，該漏洞令攻擊者可以盜取超過92億粒Matic（約值240億美元）。Matic總供應量不過100億粒，可見問題之嚴重。

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Polygon短時間內便與Immunefi及該批黑客聯絡，商討解決辦法，決定盡快進行硬分叉升級，秘密修補漏洞。但漏洞修補前，已有人成功盜取80萬粒Matic（約值208萬美元），Polygon官方表示願意承擔全部損失。與此同時，會向兩位有份協助發現漏洞的白帽黑客，發放總共346萬美元的獎金。

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Polygon網絡的發展，是因為以太坊網絡的手續費過高、交通擠塞等問題而開發的Layer 2解決方案之一，算是比較發展成熟。但如果這次被黑客一擊得手，損失大量資金，相信將會影響整個解決方案。加上已有不少平台在Polygon網絡上運作，如非中心化交易所Quickswap，大量資金被盜，這些平台或會因此嚴重受挫。

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