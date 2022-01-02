  • 19°C
香港時間 : 2022102日 (日) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】Polygon網絡驚天漏洞 官方緊急修補仍損失80萬粒Matic

股樓投資 10:01 2022/01/02

分享：

Polygon官方日前發表聲明，表示在上月進行的硬分叉升級中，成功修補了網絡一個重大漏洞，該漏洞有機會令整個網絡損失92%的原生貨幣Matic。為改令人有機可乘，因而在修補漏洞後才重布。
Polygon官方表示，該漏洞早就存在Ploygon網絡的創世合約（Genesis Contract）中，直至上月初，有白帽黑客（Whitehat Hackers，即善意找出網絡漏洞，再通知對方修正的黑客）通知漏洞獎金平台Immunefi，該漏洞令攻擊者可以盜取超過92億粒Matic（約值240億美元）。Matic總供應量不過100億粒，可見問題之嚴重。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Polygon短時間內便與Immunefi及該批黑客聯絡，商討解決辦法，決定盡快進行硬分叉升級，秘密修補漏洞。但漏洞修補前，已有人成功盜取80萬粒Matic（約值208萬美元），Polygon官方表示願意承擔全部損失。與此同時，會向兩位有份協助發現漏洞的白帽黑客，發放總共346萬美元的獎金。

【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

Polygon網絡的發展，是因為以太坊網絡的手續費過高、交通擠塞等問題而開發的Layer 2解決方案之一，算是比較發展成熟。但如果這次被黑客一擊得手，損失大量資金，相信將會影響整個解決方案。加上已有不少平台在Polygon網絡上運作，如非中心化交易所Quickswap，大量資金被盜，這些平台或會因此嚴重受挫。

同場加映  【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】＿

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 經濟 財務自由 黑客 以太坊

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】壬寅流年展望、談星座運程分析之一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款