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【加密貨幣】以太坊重度用家福音 GasDAO空投送Gas幣補償燃料費

股樓投資 12:04 2022/01/02

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以太坊重度用家有福了，去中心化自治組織（DAO） GasDAO宣布，會向以太坊重度用家空投Gas幣，以獎勵他們對以太坊的貢獻。GasDAO在Twitter上指出，目前以太坊網絡上，有超過1.4億個地址，曾經有至少一次交易。當中64萬個為活躍地址，GasDAO成立就是為這批用戶發聲，並建立一個超越DeFi、DApps、NFTs的社群。

    點擊圖片放大
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任何活躍用戶，只要在2021年12月26日前，即截至以太坊網絡第1,388萬個區塊，累積燃料費（Gas Fee）超過1,559美元，就可以免費獲取Gas幣，Gas Fee愈多，就可以獲得愈多Gas幣。讀者只要上GasDAO官網，連接自己的加密貨幣錢包，就可以知道自己是否合資格及獲得數量。

根據GasDAO官網表示，Gas幣的總供應量為1萬億粒，當中55%，即5,500億粒會空投予合資格以太坊用家，30%會留在GasDAO戶口，15%會分予GasDAO的核心成員。由即日至2022年5月1日，合資格人士可以領取Gas幣，如截止後仍有Gas幣剩餘，就會全歸GasDAO戶口。截至X，已經有X名用戶成功領取代幣，以每粒X美元計算，價值X美元。

【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

GasDAO此舉相信有助以太坊鞏固地位，因以太坊現時最大問題就是Gas Fee太貴，每不少人卻步，寧願轉用如幣安智能鏈（BSC）等其他Gas Fee較便宜的網絡。但GasDAO此舉令以太坊重度用家獲一定回贈，有助留住用家。

同場加映  【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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撰文 : 龍瑞成

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