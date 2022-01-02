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[恒大危機] 許家印指公司項目復工率近92% 上季交樓逾5萬套

股樓投資 00:03 2022/01/02

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處於財務危機的內房中國恒大(03333)主席許家印在元旦向員工發表新年致辭，表示集團旗下全國項目復工率達91.7%，復工人數8.9萬人，同時於2021年第四季度，累計交樓超過5.3萬套。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股  詳情請看【下一頁

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他又表示，對旗下員工引以為豪，形容他們是恒大最寶貴的財富。只要齊心協力、永不放棄，毫不動搖地把保交樓進行到底，就一定能讓每一位業主都擁有一個溫馨美好的幸福家園，讓公司恢復銷售、恢復經營、還清各方面的債務，創造一個涅槃重生的美好未來。

國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職  詳情請看【下一頁

許家印日前在復工復產保交樓會上已指出，絕不允許恒大任何一個人躺平，要不惜一切代價做好復工復產。

同場加映  【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
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