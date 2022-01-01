國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職

國泰航空（00293）日前表示，近日共有5名機組人員在返港後，醫學觀察期間對變種病毒Omicron檢測呈陽性反應，經調查後發現部分人違反公司指引，將面臨紀律處分。公司重申，違反醫學監察規定的員工將會被紀律處分，並指出其中兩人員已不是國泰航空員工。

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公司形容，有關人士的行為令人極度失望，亦損害其他萬多名機組人員的模範守規精神，為所造成的影響深表歉意。

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國泰日前也曾指出，公司正要求合資格員工接種第三針疫苗，又指強烈鼓勵所有員工盡早接種第三針疫苗。

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