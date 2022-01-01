[TESLA]馬斯克預言下輪經濟衰退 最快於今年春季來臨

美國電動車品牌Tesla(美:TSLA) 創辦人馬斯克再發表驚人言論。他在社交平台被問及下輪經濟衰退何時出現時回應指，預測宏觀經濟甚具挑戰性。憑直覺推斷，衰退最快於今年春季或夏季來臨，最遲也不會超過2023年。由於馬斯克向來甚少對經濟前景發表看法，有關言論亦吸引網民熱烈回應。

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馬斯克亦回應有關全球逾900間估值逾10億美元的初創企業亦即獨角獸，未來5年前景的討論，認為借鑑歷史，沒有企業能捱過下輪經濟衰退。

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另外，Tesla因產品質量問題，在內地及美國回收近70萬架電動車。

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