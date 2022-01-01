  • 17°C
香港時間 : 2022101日 (六) 21:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

[TESLA]馬斯克預言下輪經濟衰退 最快於今年春季來臨

環球政經 21:04 2022/01/01

分享：

美國電動車品牌Tesla(美:TSLA) 創辦人馬斯克再發表驚人言論。他在社交平台被問及下輪經濟衰退何時出現時回應指，預測宏觀經濟甚具挑戰性。憑直覺推斷，衰退最快於今年春季或夏季來臨，最遲也不會超過2023年。由於馬斯克向來甚少對經濟前景發表看法，有關言論亦吸引網民熱烈回應。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

馬斯克亦回應有關全球逾900間估值逾10億美元的初創企業亦即獨角獸，未來5年前景的討論，認為借鑑歷史，沒有企業能捱過下輪經濟衰退。

小鵬理想上月汽車交付量 雙雙上升逾倍  詳情請看【下一頁

另外，Tesla因產品質量問題，在內地及美國回收近70萬架電動車。

同場加映  【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】＿

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股

下一篇文章

小鵬理想上月汽車交付量 雙雙上升逾倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
新加坡上市又一城REIT 獲同系公司逾240億元合併
新加坡上市又一城REIT 獲同系公司逾240億元合併
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款