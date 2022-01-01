小鵬理想上月汽車交付量 雙雙上升逾倍

兩大電動車股小鵬汽車(09868)和理想汽車(02015)，同時公布上月經營數據。小鵬表示，儘管全球供應鏈仍面臨持續挑戰，公司在2021年12月交付16,000輛智能電動車，連續第二個月突破1.5萬輛月交付目標。12月交付量按年增長181%。而2021年第四季度公司總交付達到41,751輛，按年增長222%，其中包括21,342輛P7智能轎跑。至於去年，小鵬汽車全年總交付達到98,155輛，按年增長263%。

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至於理想，12月交付14,087輛理想ONE，按年增長130%。2021年第四季度，理想ONE共交付35,221輛，按年增長143.5%。2021年1月至12月，理想ONE則總計交付90,491輛，按年增長177.4%，並已於全國開設206家零售中心，覆蓋102個城市。

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